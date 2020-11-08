Ни в коем случае не называйте этот код!
На территории Республики Саха (Якутия) участились случаи телефонного мошенничества – к вам могут позвонить неизвестные и представится сотрудниками сотовых операторов.
Под предлогом отключения ошибочно подключенных услуг и зачисления перерасчета они просят продиктовать поступивший к вам СМС-код. Ни в коем случае не называйте этот код, иначе Вы предоставите мошенникам доступ к вашему личному кабинету приложения «Мобильный банк». Также злоумышленники смогут оформить кредит на ваше имя.
Если вам поступил подобный звонок, незамедлительно прекратите разговор с незнакомцами, кем бы они не представлялись. Обратитесь к своему сотовому оператору самостоятельно.
Просто и бесплатно получить информацию о подключенных платных услугах и отключить их с помощью коротких USSD-команд:
МТС –* 152*2#
Мегафон – *105*11#
Билайн – *110*09#
+7 (999) 174-67-82