SakhaLife.ru.

На территории Республики Саха (Якутия) участились случаи телефонного мошенничества – к вам могут позвонить неизвестные и представится сотрудниками сотовых операторов.

Под предлогом отключения ошибочно подключенных услуг и зачисления перерасчета они просят продиктовать поступивший к вам СМС-код. Ни в коем случае не называйте этот код, иначе Вы предоставите мошенникам доступ к вашему личному кабинету приложения «Мобильный банк». Также злоумышленники смогут оформить кредит на ваше имя.

Если вам поступил подобный звонок, незамедлительно прекратите разговор с незнакомцами, кем бы они не представлялись. Обратитесь к своему сотовому оператору самостоятельно.

Просто и бесплатно получить информацию о подключенных платных услугах и отключить их с помощью коротких USSD-команд:

МТС –* 152*2#

Мегафон – *105*11#

Билайн – *110*09#