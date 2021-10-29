Ни медведи, ни волки не тронули меня – спасенный оленевод

«Вести Верхоянья» сообщают подробности о спасении пропавшего оленевода.

— В Верхоянском районе завершилась операция по спасению оленевода, который заблудился в тайге и не давал о себе знать в течение более чем двух месяцев.

📌Его история примечательная тем, что он не в первый раз теряется на длительное время в тайге. Два года назад его также долго искали и нашли в соседнем районе, после чего Егор Кривошапкин даже участвовал в телевизионном шоу «Выжившие».

📌 Найденный оленевод опроверг информацию о том, что он нашел склад с консервами. В ответ на выдвинутую ранее версию, он рассказал о том, что добывал пищу с помощью найденной проволоки. Соорудив из нее петлю, он ловил рыбу, различных птиц, редко попадались зайцы. Добывать пищу помогали и обычные камушки. Ими он кидал в белок.

📌С собой у Егора было всего два коробка спичек. Он их берег, а потому во время солнечных дней разжигал костер с помощью бинокля. Спички оленеводу пригодились во время дождливых сентябрьских дней. Однако ни костер, ни сооружения из веток не спасали его от непогоды. В дождь он промокал буквально до нитки.

📌 «Очень удивительно, но ни медведи, ни волки не тронули меня, они не причинили мне никакого вреда. Будто невидимые силы оберегали меня от опасных хищников», – поделился своими мыслями оленевод.

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