Ни денег, ни Prado: как мирнинец лишился миллиона

49 – летний житель Мирнинского района перечислил мошеннику более одного миллиона рублей за несуществующий внедорожник.

Потерпевший планировал покупку автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado». Объявление о продаже транспортного средства он нашел на сайте бесплатных объявлений. Мужчина созвонился с «продавцом». Тот, в свою очередь, заявил, что машина находится в Ленинградской области, а желающих купить её много, но можно забронировать, внеся предоплату. Заявитель согласился и перечислил 10 тысяч рублей.

Некоторое время спустя злоумышленник вновь вышел на связь и, ссылаясь на временные финансовые трудности, попросил предоплату в размере 1 100 000 рублей. Потерпевший перевел и эту сумму. После этого мобильный телефон лжепродавца стал недоступен.

Уважаемые граждане! Всегда проявляйте бдительность при покупке автомобиля через интернет. Задаток за транспортное средство стоит передавать лично в руки после предварительного осмотра и только при наличии всех необходимых документов. Будьте осторожны!