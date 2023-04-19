Ни денег, ни интима: Секс-аферисты развели якутянина

Будьте бдительны! «Безопасный счёт» — это уловка мошенников.

За минувшие выходные на уловки мошенников попались пенсионерка, консьерж, сотрудник промышленной компании, работница медицинского образовательного учреждения из г. Якутска. Общая сумма ущерба составила 1 817 553 рублей.

86-летней пенсионерке позвонили якобы сотрудники банка и сказали, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы не лишиться всех сбережений, необходимо снять и перевести деньги на «безопасную» карту, которую ей якобы открыл банк. Не раздумывая, пенсионерка направилась в банкомат и отправила деньги на продиктованный «безопасный счёт». Только на следующий день она поняла, что её обманули.

Консьержка заинтересовалась объявлением о заработке в интернете, заполнила анкету и оставила свой номер. Позже ей позвонил мужчина и предложил дополнительный заработок. Он попросил перевести деньги на банковский счет, чтобы в будущем получать доход на площадке. Позже она попыталась вывести деньги, но у неё это не получилось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

На уловку мошенников попался 26-летний сотрудник промышленной компании, который хотел воспользоваться услугами интимного характера. В интернете он нашел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру, но не дозвонился. Вскоре ему перезвонил мужчина и, угрожая, стал требовать заплатить ему деньги. Потерпевший повелся на уловку мошенника и перевёл 172 800 рублей.

Сотрудница медицинского образовательного учреждения попалась на классическую схему, когда аферисты звонят под видом сотрудника банка и правоохранительных органов и сообщают о том, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

Помните! Если вам звонит якобы сотрудник финансового учреждения или правоохранительных органов — перезвоните самостоятельно в банк или в полицию. Не поддавайтесь на уловки мошенников!