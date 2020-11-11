НХЗ ГРУПП – надежный друг редакции газеты «Хаҥалас»

Производственная компания «НХЗ ГРУПП» в лице генерального директора Вячеслава Нестерова поздравила коллектив редакции и типографии газеты «Хаҥалас» с 80-летним юбилеем.

«Конечно, хотелось бы отметить эту дату более торжественно, при стечении множества людей – наших ветеранов, общественных корреспондентов, коллег, многочисленных друзей газеты. Увы, пандемия коронавируса вносит свои коррективы, и праздник наш получился немножко усеченным, в узком кругу и дистанционно. Но все равно огромное спасибо руководству ГАУ «Сахапечать», министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), руководству МР «Хангаласский улус» и районного совета депутатов, всем нашим читателям и друзьям газеты, кто поздравил нас, высказал добрые слова пожеланий.

Отдельную нашу признательность хочется высказать коллективу Немюгюнского хлебозавода, приготовившему свои подарки для ветеранов редакции и типографии. Коллектив редакции газеты «Ханалас» и наши ветераны благодарят вас за добрые слова и подарки и желают вам успехов в труде, здоровья и дальнейшего процветания. Спасибо вам!», — тепло поблагодарила в ответ редакция улусной газеты.

Отметим, что компания «НХЗ ГРУПП» ведет постоянную поддержку редакции родного района. Активная совместная работа дает свои плоды в виде интересных и познавательных материалов в сфере образования, спорта, культуры и социального развития.

Примечательно, что редакция, основанная перед самым началом Великой Отечественной войны, имеет богатую историю. Называлась она в духе того времени – «Советтар знамялара». Первым редактором газеты был назначен Иван Иванович Аллахинов, имевший опыт партийной и журналистской работы. Большая часть истории издания пришлась на 20-й век, который был богат на события в жизни нашей страны. И все они активно освещались в газете.

Сегодня газета «Хаҥалас» во главе с главным редактором Алексеем Егоровым шагает в ногу со временем, освещая на двух языках ежедневные новости, злободневные темы дня. Успешно осваиваются социальные сети и издательство печатной продукции. Вместе с редакционной коллегией газета работала над выпуском книги «Трудовая слава Земли Хангаласской», выпустила три тома книги «Хангаласцы в Великой отечественной», «Наследие» и др.