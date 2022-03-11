НХМ Якутии в третий раз стал победителем конкурсного отбора на создание мультимедиагидов

Проектная инициатива посвящена созданию мультимедиагида с технологией дополненной реальностивыставки “Русское искусство XVIII- начала ХХ веков”, представленной произведениями живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Конкурс проведен в рамках национального проекта «Культура» 2022 года.

Для реализации проекта будет использована цифровая платформа «Артефакт», которая предоставляет возможность музеям создавать мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности. Всего в течение 2022 г. будет создано не менее 75 мультимедиагидов для музеев России в рамках Нацпроекта “Культура”.

В нашей республике успешно реализуется Национальный проекта “Культура” и по его показателям Якутия входит в число передовых регионов России. Большое внимание уделяется цифровизации культурного наследия. Успех художественного музея – еще один вклад в копилку культурных достижений Якутии, — отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

“Данный проект — это своеобразный «мост» между традиционными формами представления художественного наследия и требованиями сегодняшнего дня, способствует развитию художественного образования и эстетического воспитания музейной аудитории, приобщению жителей и гостей к культуре и искусству Якутии” – рассказала генеральный директор музея Влада Тимофеева.

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) первый в Республике стал участником проекта «Артефакт», представив в 2020 и 2021 гг. проекты “Искусство Якутии” (мультимедиа-гид по постоянной экспозиции музея) и “Художественный мир Афанасия Осипова” (мультимедиа-гид по постоянной экспозиции Картинной галереи академика Афанасия Осипова). Мультимедиа-гиды предназначены для самого широкого круга посетителей и нацелены на обширную публикацию и продвижение коллекции музея.

Все экспонаты выставок «Искусство Якутии», «Художественный мир Афанасия Осипова» представлены в проекте «Artefact» по ссылкам:

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/iskusstvo-yakutii, https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/galereya-akademika-an-osipova.

Аудиогид по Искусству Якутии доступен на soundcloud: https://soundcloud.com/sakhamuseum.

Бесплатное мобильное приложение доступно в Google Play и AppStore для владельцев смартфонов.

Данный проект — это своеобразный «мост» между традиционными формами представления художественного наследия и требованиями сегодняшнего дня, способствует развитию художественного образования и эстетического воспитания музейной аудитории, приобщению жителей и гостей к культуре и искусству Якутии.

Проект «Артефакт» – цифровая платформа Министерства культуры Российской Федерации, обеспечивающая возможность создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности силами сотрудников учреждений культуры и предоставляющая возможность использования посетителями мобильного приложения в экспозициях музеев.

Разработчики делают продукт, который в перспективе смогут использовать все российские музеи без привлечения дополнительных ресурсов. Artefact работает с использованием технологий AR и уникальной системы распознавания изображений, что позволяет пользователю быстро получить информацию о нужном объекте после наведения на него смартфона.