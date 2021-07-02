НХМ: Выставка «10 великих художников» перенесена

По техническим причинам выставка «10 великих художников Возрождения: от Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи до Тициана» с движущимися полотнами в Национальном художественном музее РС (Я) начнёт работу с 4 июля, сообщает пресс-служба музея. Напомним, выставка должна была открыться 3 июля. Десять великих художников Возрождения – в Якутске!

Источник: Пресс-служба НХМ РС(Я)

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