02.07.2021
17:53
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Культура

НХМ: Выставка «10 великих художников» перенесена

По техническим причинам выставка «10 великих художников Возрождения: от Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи до Тициана» с движущимися полотнами  в Национальном художественном музее РС (Я) начнёт работу с 4 июля, сообщает пресс-служба музея.

Напомним, выставка должна была открыться 3 июля.

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Источник: Пресс-служба НХМ РС(Я)
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