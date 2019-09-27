НХМ приглашает на выставку юкагирского художника

3 октября 2019 года в 16:00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на торжественное открытие выставки «И снова олени!» юкагирского художника, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Николая Николаевича Курилова, посвященной 70-летию.

Открытие выставки состоится в Выставочном зале НХМ РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдргаметалл).

В экспозиции представлены более 80 графических и живописных авторских произведений художника.

Н.Н.Курилов «Поздняя осень», 1985

Вся творческая деятельность Николая Курилова направлена на сохранение родной культуры. Неслучайно юкагирский художник как хранитель и продолжатель национальных традиций обращается к технике аппликации, широко известной в прикладном искусстве народов Севера. Курилов Н.Н. бережно воссоздает картину мироздания своего народа, многие его работы имеют сходство с орнаментом: симметрия, плоскостность, органичная связь с поверхностью листа. Композиции отражают устойчивые ментальные схемы космологического характера, и одновременно полны лирики и поэзии живой красоты северной земли.

Выставка работает для всех посетителей с 4 октября по 8 ноября 2019 года в Выставочном зале НХМ РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдргаметалл).

Справки по тел.: 33-52-79

Н.Н.Курилов «У подножья горы», 2002

Справка:

Курилов Николай Николаевич– художник и писатель, заслуженный деятель искусств РС(Я), член Союза художников России с 1982 г., член Союза писателей России с 1988 г.

Родился 11 июня 1949 года в местности Малое Улуро, Нижнеколымского улуса в семье оленевода и охотника. Начал печататься как журналист и публицист с 1975 года, автор более 10 книг на русском, юкагирском и якутском языках. С 1975 года участвует в художественных выставках. В 1975 г. окончил Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова, где учился у О.Ю. Яхнина. Как художник работает в технике аппликации, литографии, офорта, акварели, рисует пером и тушью, а также пишет маслом живописные произведения.