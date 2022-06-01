НХМ приглашает на выставку из собрания Московского музея современного искусства

Выставка проходит в рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР и фестиваля современного искусства «Территория. Якутск», который призван содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока.

Московский музей современного искусства (MMOMA) представляет выставку «Человек и его ландшафты», подготовленную специально для показа в Якутске в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск» и при поддержке компании «ПОЛЮС». В экспозицию вошли порядка 100 произведений из коллекции музея, среди их авторов: Александр Родченко, Давид Бурлюк, Сальвадор Дали, Владимир Стенберг, Николай Андронов, Франциско Инфанте, Вячеслав Колейчук, Оскар Рабин, Петр Беленок, Виктор Пивоваров, Павел Пепперштейн, Ольга Тобрелутс, Андрей Кузькин и другие. Проект также включает в себя произведения из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Выставка «Человек и его ландшафты» обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Она посвящена его связям с реальными окружающими его ландшафтами и абстрактным представлениям о мире: снам, видениям, фантазиям и воспоминаниям.

Экспозиция тематически разделена на две части. Первая связана с опытом восприятия классического пейзажа – от пасторального образа райского сада, лежащего в основе западноевропейской визуальной культуры, до мистических толкований природного окружения и архаики деревенского обихода. Сцены, сюжеты и мотивы, собранные в этом зале, по-разному раскрывают те духовные поиски и романтические откровения, которые человек ассоциирует с органикой естественной среды. Ее таинственность, подвижность и живописность концептуально организуют и логику этого выставочного пространства, архитектура которого символически отсылает к образу лабиринта.



Во второй половине проекта раскрывается другой полюс жизни современного человека, среда обитания которого связана с динамичной городской панорамой, с ее изнанкой прозаичного квартирного быта, но вместе с тем и с уходом в виртуальные миры – технологичные или фантазийные, в которых человек самостоятельно меняет прошлое и создает будущее. В сером зале, отделенном от основных выставочных помещений музея, рассказывается об отчужденной, автономной и отдаленной позиции сегодняшнего городского жителя.

В этих двух повествованиях, противопоставленных друг другу, собраны картины, скульптуры и графические листы, в которых по-разному осмысляется традиционный язык художественной формы и по-новому рассказывается о взаимоотношениях человека и сред его обитания в современном искусстве. Проект «Человек и его ландшафты» стал продолжением региональной выставочной программы ММОМА и фестиваля современного искусства «Территория», целью которой является культурный взаимообмен, поддержание единого ритма художественной жизни страны, а также знакомство с одной из крупнейших музейных коллекций, посвященной искусству XX и XXI веков. Ранее ММОМА уже показывал свое собрание в Красноярске, Южно-Сахалинске, Магадане, Иркутске, Нижнем Новгороде.

Выставка «Человек и его ландшафты» из коллекции Московского музея современного искусства ММОМА будет работать для всех посетителей с 4 июня по 17 июля 2022 г. в основном здании Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) по адресу: ул. Кирова, 9, г. Якутск.

Летний режим работы музея: среда с 12.00 до 20.00 (касса до 19.30), с четверга по воскресенье с 11.00 до 19.00 (касса до 18.30). Понедельник-вторник – выходные дни.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 75 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте на сайте ВМУЗЕЙ.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79, касса 8 (4112) 33-52-80

О кураторах выставки:

Мария Доронина (р. 1987) – искусствовед, куратор. Старший научный сотрудник Научного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА). Окончила Отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 2009 г. и Институт проблем современного искусства в 2010 г. В 2012-2013 гг. стипендиат германского фонда академических обменов DAAD. Публиковалась в изданиях «Диалог искусств», Colta, aroundart, «Искусство». Лауреат премии «Инновация 2020». Как куратор Научного отдела ММОМА работает преимущественно с музейной коллекцией. Сокуратор проектов «Генеральная репетиция» (2018), «ММОМА 99/19» (2019), «Простые формы» (2022). В рамках программы «Коллекция. Точка обзора» курировала такие лабораторные выставочные проекты, как «Коллективный симптом» (2019) и «Маточкин Шар ** Пролив Компаса» (2020). Последние проекты – выставка-мистификация «Забытый процесс С. Мжачих» (2021) и персональная выставка Андрея Красулина «Практика. Процесс. Срез» (2021) и другие.



Катерина Зайцева (р. 1982) — старший научный сотрудник MMOMA, куратор. Окончила Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (отделение истории искусства) в 2006. С 1999 по 2000 была слушательницей курса «Новые художественные стратегии» в Институте современного искусства Фонда Сороса в Москве. С 2006 года работает в MMOMA, где курировала такие проекты как: «Если бы я только знал!.. Практическое пособие по современному искусству (2010-2011); «Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся» (Магаданский областной краеведческий музей,2019); «Авангард. Три персоны» (Подземный музей парка Зарядье, 2020); «Все Наоборот» (Образовательный центр MMOMA, 2020-2021) и др. Руководитель выставочного семейного проекта b образовательной онлайн-игры «PLAYMMOMA» в Образовательном центре ММОМА и на сайте музея mmoma.ru.

Дополнительная информация:

Конкурс «Полюс. Золотой сезон» (theatre.polyusgold.com) призван содействовать развитию социальной среды в регионах присутствия компании за счёт поддержки репертуарного театра и национальной театральной школы. Конкурс проходит с 2016 года среди театральных коллективов четырёх регионов: Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Международный фестиваль современного искусства «Территория» (territoryfest.com) — единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Цель фестиваля-школы «Территория» — объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра, который знакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву молодых актёров, режиссёров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Специально для них организована образовательная программа: за 16 лет истории фестиваля в рамках «Территории» состоялись лекции и мастер-классы таких режиссёров, как Ян Фабр, Деклан Доннеллан, Томас Остермайер, Жозеф Надж, Дмитрий Крымов, Лев Додин, Алексей Герман-младший и многих других. В октябре 2020 года в Москве состоится юбилейный, пятнадцатый по счету, фестиваль «Территория».

Московский музей современного искусства | ММОМА (mmoma.ru) — первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Сегодня ММОМА является одним из самых активных участников художественной жизни страны и располагается на шести площадках, пять из которых находятся в историческом центре Москвы, а одна — в Перове, где расположился Музей Вадима Сидура, экспозиция которого полностью переведена на азбуку Брайля. Ежегодно музей проводит более 60 проектов самого разного масштаба — от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных экспозиций до международных фестивалей и ретроспектив крупных художников. Приоритетными направлениями деятельности ММОМА также являются образование в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная издательская программа и разработка инклюзивных проектов.

ПАО «Полюс» (polyus.com) — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объёму производства. «Полюс» занимает первое место в мире среди золотодобытчиков по объёмам приходящихся на его долю запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и Республике Саха (Якутия).