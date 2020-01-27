НХМ приглашает на выставку художника Владимира Карамзина

Национальный художественный музей приглашает на торжественное открытие выставки художника-графика, живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, заслуженного художника РСФСР, народного художника РС (Я) Владимира Карамзина, посвященной 90-летию со дня рождения. Выставка открывает цикл мероприятий в рамках музейного проекта «Победа – новый эпос», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и приурочена ко второму десятилетию Олонхо в Республике Саха (Якутия).

Путь в искусство Владимир Карамзин начал в конце 1950-х годов с живописных полотен бытового жанра и портретов. Впервые как график Карамзин выступил в 1966-м году на выставке «Якутская графика. 1956–1966». Его творчеству свойственны эпический строй образа, монументально-декоративный характер композиции, лаконичность и обобщенность языка. Он представил самобытное крыло якутской графики, связанное с обращением к национальной традиционной культуре. В его искусстве, отличающемся неповторимой свободой и чистотой внутреннего духовного зрения, удачно сочетаются природный талант, всепобеждающее стремление творить красоту, завидное постоянство в обращении к темам народной жизни, устному творчеству, национальное, народное мировосприятие окружающей действительности, эстетических понятий красоты, добра.

1 из 6

Образное решение многих серий вытекает из характера народного творчества и неразрывно связано с традиционной культурой. Эта линия ярко прослеживается в сериях «Якутские народные песни», в цикле «Якутский героический эпос», где чувствуется не только глубокое знание фольклора, но и способность к созданию образов. О многогранности творческой личности художника свидетельствуют книжные иллюстрации к произведениям якутских писателей и героическому эпосу «Нюргун Боотур Стремительный» и монументальные росписи в разных зданиях города Якутска. Его работы хранятся в Национальном художественном музее РС (Я), Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, музеях России, также находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Мероприятие состоится в Выставочном зале музея 31 января в 16:00 по адресу: город Якутск, улица Кирова 12, второй этаж. Выставка проработает для всех посетителей до 28 февраля. Посетители смогут поближе познакомиться с графическими и живописными произведениями автора разных лет из собрания музея и частной коллекции.

Справка о художнике: Карамзин Владимир Семенович родился 31 января 1930 года в селе Хатассы. В 1956-м году окончил Якутское художественное училище. В 1956–1985 трудился в системе художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР, затем перешел на творческую работу. Он работал в области станковой графики, живописи, книжного и монументально-декоративного оформления. Умер в 2013 году в Якутске.