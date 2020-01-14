НХМ приглашает на вечер памяти Роберта Петрова

18 января в 15:00 Национальный художественный музей РС(Я) приглашает на вечер памяти художника-костореза, ювелира, члена Союза художников России — Роберта Никифоровича Петрова (1949-2004) в рамках выставки «Роберт Петров. Мастер из рода «Трех стрел», посвященной 70-летию со дня рождения.

Есть древняя мудрость: «Человек живет до тех пор, пока о нем помнят..». Так почему наши ушедшие близкие продолжают жить в памяти, или, лучше сказать, в душе? Потому что это часть нашего внутреннего мира, причем с возрастом – все большая часть.

Правильней сказать: мы живы, пока помним тех, кто ушел. Роберт Петров был прекрасным знатоком якутской народной философии, мифологии и религии, свободно и широко обращался к культурному наследию предков. Внутренний огонь, темперамент и любовь к эпической мощи якутского фольклора сформировали в нем особое видение мира большого художника. Он интуитивно знал мудрость и секреты древних мастеров саха, стоял у истоков нового культурогенеза народа саха в ХХI веке, рождения нового способа мышления («өркөнөйкэмэ»), при этом — нового осмысления своих корней, истоков, традиций, но функционирующих уже в новом режиме времени.

Роберт Никифорович был не просто художником, а скорее неутомимым путником, искателем… Этот тернистый духовный путь лежал, прежде всего, через познание самого себя: своих предков, их исторических и мифологических преданий, истоков, легенд. А главное, он начал с постижения особого языка и основ сакрального учения древних мастеров народа саха — «иис» и «уус». В результате, по Роберту Петрову, в структуре мифологического древа — Аал Луук мас и в структуре кристалла — алмаз проявляется единение сил прошлого и настоящего с будущим. Он обладал всеобъемлющим видением мира — «анаарыы», синтетическим даром предвидения.

19 декабря в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие выставки «Роберт Петров. Мастер из рода «Трех стрел» впервые представляющая его произведения широкой публике. В экспозиции представленыкосторезные композиции, ювелирные изделия и зарисовки, выполненные художником в течение двадцати лет.

В творческой встрече в рамках выставки будут принимать участие И.В. Покатилова, А.П. Решетникова, Ф.И Марков, друзья и коллеги, родные и земляки.

Мероприятие состоится 18 декабря 2020 года в 15:00 в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж, зал «Графика Якутии». Предварительная запись по тел.: 8 (4112) 33-52-79. Вход для посетителей – 100 рублей.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79