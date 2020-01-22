НХМ приглашает на традиционный «Пленэр в -50»

Мастерская художника «АРТ ХОЛЛ» при НХМ РС(Я) приглашает всех реализовать свою творческую энергию, приняв участие в ежегодном экстремальном пленэре, который проводится для жителей и гостей г. Якутска вот уже третий год.

Первый «Пленэр в -50» был проведен в 2018 году на территории Старого города и вызвал интерес у широкой общественности. Ведь рисование на морозе, когда столбик термометра опускается до -50 градусов, несомненно, позволит ощутить свою внутреннюю силу и твердость духа. Картина, созданная под влиянием холода, станет еще одним напоминанием о суровой якутской зиме. Тема пленэра этого года «Зимний сад», который пройдет на территории памятника архитектуры начала XX века – Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева.

От Вас требуется теплая одежда и хорошее настроение. Весь материал предоставляет мастерская. Стоимость: 750 рублей. Все материалы предоставляются.

Спонсоры проекта: кофейня @vafli_coffee , чайная комната @wanttea_

Время проведения: 25 января 2020 года в 11:00 ч.

Сбор участников: в 10:30 ч.

Место сбора: Галерея зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева, ул. Петровского, 4.

Возрастной ценз: 16+

Справки по телефону: 21-75-36

8914-829-75-37, Наталья Христофорова.

