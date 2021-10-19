НХМ приглашает на персональную выставку Вячеслава Яроева

Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на персональную выставку «Айар кутум абылаҥа» художника-живописца, дизайнера, члена Союза художников России, подвижника родной культуры, автора многих проектов, направленных на возрождение традиционного эпического наследия народа саха, Вячеслава Васильевича Яроева.

Выставка включает более 60 произведений живописи, графики, архитектурных макетов, созданных начиная с 2000-х годов и призванных отразить многогранность и самобытность творческой личности Вячеслава Яроева. Экспозиция впервые широко и всесторонне освещает деятельность художника в области станковой живописи и рисунка.

Живописные произведения художника привлекают внимание филигранным исполнением, яркостью авторского видения и жанровым многообразием. Виртуозную передачу фактурного богатства предметов демонстрируют полотна «Лучшая пора» (2016), «Натюрморт» (2017). Теплый колорит, вдумчивое, ностальгическое настроение тематических полотен «Золотая рожь» (2017), «У костра» (2017) создают ощущение медитативного погружения в воспоминания художника.

С 2011 года силами ООО Дизайн-студии «Уран», руководителем которой является Вячеслав Яроев, выполнены дизайн-проекты интерьера и ремонт более 40 крупных объектов в республике, проектирование и строительство ритуальных объектов для летнего праздника Ысыах. Выставка знакомит посетителей с макетами Аал Луук Мас, созданными художником и дизайнером для празднования Ысыаха в разных регионах Якутии.

Персональная выставка «Айар кутум абылаҥа» обнаруживает органическое единство разных творческих ипостасей Вячеслава Яроева. В своем искусстве он выступает сторонником сохранения лучших национальных традиций, его мировосприятие окрашено трепетной сыновней любовью к родным корням. Художник всегда остается искренним и правдивым в изображении окружающего мира, метафорически отображая вечное движение природы и человеческой души, поиск чистой гармонии, строгости и естественности самоценного мира народа саха.

Выставка открыта для посетителей с 22 октября по 25 ноября 2021 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»). Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье. Вход по прейскуранту.