НХМ приглашает на «Ночь искусств»

3 ноября 2020 года с 19.00 до 23.00 ч. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) присоединяется к ежегодному культурному мероприятию в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2020» под девизом «Искусство объединяет». Акция посвящена Дню народного единства в РФ.

В эту ночь музейные институции готовят обширную программу, позволяющую всем желающим познакомиться с культурным пространством столицы республики. Национальный художественный музей РС (Я) в седьмой раз присоединится к этой акции, традиционно проходящей под девизом «Искусство объединяет». Программа будет представлена видеоэкскурсиями по постоянным и временным выставкам музея, онлайн-экскурсами, ночной арт-прогулкой с приглашенным гостем, увлекательными мастер-классами для детей и взрослых, музейными акциями по коллективным художественным практикам.

«Ночь искусств ­– 2020» приглашает всех на видеоэкскурсию по временной выставке музея «Мело, мело, по всей земле…» из собрания НХМ РС(Я), посвященной волшебному и студёному времени года – матушке-зиме. Сотрудники Картинной галереи академика Афанасия Осипова в видеоэкскурсии «Художественный мир Афанасия Осипова» расскажут о многогранном таланте художника-живописца, запечатлевшего жизненный уклад народов Якутии, ее природу. Гостей музея ждут онлайн-экскурсы, посвященные древнему народному ритуалу объединения – якутскому традиционному танцу осуохай. Сотрудники музея обратятся к культурному явлению с точки зрения его изобразительного осмысления в живописи, графике и косторезном искусстве. В ночной прогулке по постоянной экспозиции генеральный директор НХМ РС (Я) Влада Тимофеева побеседует с приглашенной гостьей – фолк-рок и этно-джазовой певицей, солисткой Государственного театра эстрады РС (Я), заслуженной артисткой РС (Я) Валентиной Романовой – Чыскыырай. Зрителям представится эксклюзивная возможность приобщиться к шедеврам якутской живописи и узнать больше о произведенияхиз коллекции музея.

Специальный выпуск видеорубрики «Арт погружение» представит живописное полотно «Героиня Боболина с охотниками прорывается под градом выстрелов на катере сквозь турецкий флот, блокировавший Навина в 1827 году» прославленного русского художника Ивана Айвазовского. Искусствовед Юлия Кравцова расскажет об историческом контексте и художественной трактовке батальной сцены величайшего мариниста всех времен.

В этот день музей приглашает гостей любых возрастов принять участие в творческих занятиях и мастер-классах от музейных педагогов: для детей и их родителей методист детских программ Наталья Федорова проведет творческое занятие в технике акварели «Рисунки ветра. Рыбы» (6+), под руководством художника-графика Натальи Христофоровой состоится мастер-класс по живописи гуашью «Лунное небо» (12+), художник-график Мария Мищенко проведет мастер-класс по акварели «Зимний пейзаж» (6+). В видеорубрике «Арт минутка» ребятам предлагается создать художественное произведение с использованием бытового предмета – губки для посуды.

Завершающим аккордом станут музейные акции – коллективный коллаж «Ночь на пастбище», в котором каждый желающий поучаствует в создании произведения, посвященного образу северного оленя, и арт-челлендж Connecting zone, призванный объединить якутян в единой цепи созвучных действий. Творческая лаборатория «Artist» представит театральный перформанс «Речевая разминка».

«Ночь искусств» – это гимн искусству, способный открывать новые миры и объединять людей.

Культурное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев –2020» состоится 3 ноября 2020 года с 19:00 до 23:00 в формате онлайн. Подробная программа доступна по ссылке: https://bit.ly/3mnYPJc.

Ждем вас на наших виртуальных площадках!

*Основные интернет-представительства музея, задействованные в проведении акции:

* Онлайн-экскурсы состоятся на платформе Zoom. Для участия необходимо отправить заявку на номер +79142613777 (WhatsApp) или на @sakhamuseum1928 (Instagram). Количество мест ограничено.

** Творческие занятия и мастер-классы состоятся онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо отправить заявку на номер +79644204864 (WhatsApp) или на @sakhamuseum1928 (Instagram). Количество мест ограничено.

4 ноября 2020 года с 10:00 до 18:00 ч. в НХМ РС(Я) (Кирова, 9) и Картинной галерее академика Афанасия Осипова (Хабарова, 27) состоится День открытых дверей – вход в экспозиционные залы свободный для всех посетителей. Для посетителей состоятся бесплатные медиаторские прогулки, знакомящие с коллекцией музея по сеансам: 12:00, 14:00, 16:00. Предварительная запись по т.: 8 (4112) 33-52-79.