НХМ приглашает на цикл мероприятий в рамках выставки «Время искусства. Художники Якутии»

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на публичную программу в рамках выставки «Время искусства. Художники Якутии» в честь 80-летия Союза художников Якутии.

В программе:

20 января 2022 г. — Творческая встреча с Александрой Бочкаревой-Иннокентьевой — художником-живописцем, заслуженным деятелем искусств РС (Я).

Гостям встречи представится редкая возможность из первых уст узнать историю создания живописного полотна Александры Бочкаревой-Иннокентьевной «Уруу ыhыа5а» (Ысыах.Обряд встречи невесты), над которым художница работала более двадцати лет. Каждый участник мероприятия сможет задать интересующие вопросы и узнать нюансы и тонкости творческого процесса у самого автора.

27 января 2022 г. — Творческая встреча с Егором Степановым, художником народного и декоративно-прикладного искусства.

Украшением выставки «Время искусства. Художники Якутии» стали деревянные резные работы автора. В рамках творческой встречи Егор Степанов поделится с участниками секретами изготовления изделий из дерева по традиционной технологии и продемонстрирует для зрителей приемы и техники, используемые при создании старинной якутской посуды.

Мероприятия проходят в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж, здание «Комдрагметалл». Предварительная запись по телефону: 8 (924) 661-57-55. Стоимость по Прейскуранту: 200 руб./чел. Количество мест ограничено. Будем рады видеть вас в музее!

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79