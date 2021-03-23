НХМ представляет уникальное издание

Якутский художественный музей на своей странице в Инстаграм знакомит с книгой-альбомом «Узоры земли Олонхо». Автор издания — Анна Зверева, представила художественное наследие народов Якутии, выявленное в разных музейных собраниях. Известная мастерица, народный художник Якутии выступила как исследователь-этнограф. Издание дополнено богатым иллюстративным материалом – архивными снимками, изображениями произведений, фотографиями автора. View this post on Instagram A post shared by Художественный музей Якутии (@sakhamuseum1928)

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