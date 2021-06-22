НХМ представит выставку подаренных музею картин

В Выставочном зале Национального художественного музея РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж, состоится открытие необычной выставки.

Экспозиция по своей сути является своеобразным ретроспективным показом произведений, переданных в дар музею за последние 5-6 лет. В основном выставка состоит из работ, переданных самими авторами, их родными, через РОСИЗО и т.п. Дары от художников, наследников и коллекционеров всегда играли важную роль в формировании коллекции Национального художественного музея Республики Саха (Якутия). Выставка представляет произведения различных видов искусства в широком временном диапазоне: от скульптуры 1970-х годов до произведений современных художников. Среди наиболее значительных образцов живописи (на выставке представлено 12 живописных работ, переданных музею) – произведения Васильева А.Д., Лукиной М.М., Осиповой А.А., Васильева Э.И., Чикачева А.В. и др. Работы демонстрируют сильную академическую школу, приверженность классическими традициям и острое чувство времени. Особое место отведено на экспозиции графике. Всего на выставке экспонируется 44 графических произведения. Интересны работы российских и зарубежных графиков – Бреславцева Д.К., Быковского В.А., Варновицкой А.Н., Вильнер В.К., Алина М.К. (Казахстан).

Помимо этого, завораживающе прекрасными акцентами на выставке звучат работы якутских художников – Романова П.П., Егорова С.А., Васильева В.Р., Шапошниковой Т.Е., Соргоевой А.Л., Решетникова Г.Н. Наиболее мощным и полновесным на экспозиции среди скульптуры является дар Прокопьева С.К. Метафора, многосмысловое содержание, тонкая философичность, аутентичные образы, емкие и всеобъемлющие – все это можно отнести к авторским произведениям «Восставшие» (2011), «Я вижу все! (2018), «Дух предков» (2020), «Мёбиус» (2019), «Эхо» (2020), «Крик» (2020), «Четвертое измерение» (2015) и многие другие. Помимо этого, интересны произведения Ивановской К.Б., Пшенникова К.Н., Бочкарева В.В., Пахомова Э.И. Ярко и полновесно на экспозиции представлено также декоративно-прикладное искусство – интересны работы Интизарян М.А., Азаровой Л.П., Шушкановой Л.Н., Аммосова Т.В., Зверевой А.Н., Амыдаева В.Н. и многих других.

Выставка начнет работу с 24 июня по 15 августа 2021 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»). Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), с понедельника по пятницу.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.