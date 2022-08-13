НФ: на пр. Ленина асфальт кладут в сильный дождь — это нарушение!

Активисты Народного фронта в Якутии зафиксировали работу асфальтоукладчика в дождь на ремонтируемом участке проспекта Ленина в Якутске. В самый разгар проливных осадков в обеденное время пятницы производились работы рядом со зданием прокуратуры по укладке асфальтовой смеси на основание дороги.

«Ежегодно мы сталкиваемся с нарушениями требований к строительству и ремонту автомобильных дорог. Горячий асфальт нельзя класть при наличии сильного дождя. Мы запросили метеослужба и выяснили, что осадки в этот день менее чем за 12 часов были более чем обильные — больше 11 мм, при этом для дорожных работ должно быть не более 5 мм. В связи с этим мы направили обращение заказчику — администрацию города Якутска, для устранения нарушений и усиления контроля», — отметил сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.