24.03.2023
15:18
438
Экология
Незваный гость из тайги
Во двор сельской больницы забежала косуля. «Вот она стоит, красавица, с белой попой, оглядывается» — умиляется женщина.
Источник: @sakhahunter
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2023
0
0
24.03.2023
0
381
24.03.2023
0
545
24.03.2023
0
517
24.03.2023
0
352
24.03.2023
0
262
24.03.2023
0
817
24.03.2023
0
660
24.03.2023
0
1309
24.03.2023
0
945
24.03.2023
0
569
24.03.2023
0
641
24.03.2023
0
1130
24.03.2023
0
1475
24.03.2023
0
504
24.03.2023
0
1692
24.03.2023
0
2353
24.03.2023
0
1327
24.03.2023
0
504
24.03.2023
0
1766
24.03.2023
0
743
24.03.2023
1
1809
24.03.2023
0
7311
24.03.2023
0
2145
24.03.2023
0
2145
23.03.2023
0
2681
23.03.2023
0
1310
23.03.2023
0
1947
23.03.2023
0
1847
23.03.2023
0
1236
23.03.2023
0
1852
23.03.2023
0
1338
23.03.2023
0
3838
23.03.2023
0
2387
23.03.2023
0
2487
23.03.2023
0
2351
23.03.2023
0
1603
23.03.2023
0
2027
23.03.2023
0
3240
23.03.2023
0
1912
23.03.2023
0
1594
23.03.2023
0
3124
23.03.2023
0
2963
23.03.2023
0
3290
23.03.2023
0
1970
23.03.2023
0
1350
23.03.2023
0
1661
23.03.2023
0
2984
23.03.2023
0
1639
23.03.2023
0
1700
23.03.2023
0
11132
23.03.2023
0
1760
23.03.2023
0
3270
23.03.2023
0
2071
23.03.2023
0
1937
23.03.2023
0
1867
23.03.2023
0
1578
23.03.2023
0
1646
23.03.2023
0
3265
23.03.2023
0
3777
23.03.2023
1
5989
23.03.2023
0
1937
ТОП НОВОСТИ
18.03.2023
0
99486
18.03.2023
0
14433
21.03.2023
1
13968
19.03.2023
0
13449
20.03.2023
1
12643
21.03.2023
5
12090
23.03.2023
0
11177
21.03.2023
0
10508
Добавить комментарий