24.03.2023
15:18
438

Экология

Незваный гость из тайги

Во двор сельской больницы забежала косуля. «Вот она стоит, красавица, с белой попой, оглядывается» — умиляется женщина.


Источник: @sakhahunter

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