Незнакомец ночью пробрался в квартиру жителя Якутска

Накануне в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился 62-летний житель столицы Якутии, который сообщил о том, что ночью из его квартиры похищен телевизор стоимостью 8000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за дежурные сутки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний уроженец Верхневилюйского района.

Как установили полицейские, вечером потерпевший, придя домой, забыл запереть за собой входную дверь и лег спать. Ночью подозреваемый ходил по подъезду и проверял, все ли двери закрыты на замки. Обнаружив открытую квартиру, он прошел внутрь и похитил первое, что могло представлять ценность, а затем скрылся, прикрыв за собой дверь. Похищенное мужчина сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.