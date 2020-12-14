Незнайка-путешественник приглашает в Русский театр

Русский драмтеатр им. А.С. Пушкина возвращается к работе и приглашает зрителей 26 и 27 декабря на премьеру музыкальной сказки «Незнайка-путешественник» (5+) Н.Носова. Режиссер спектакля Андрей Габышев, уже радовавший юных зрителей и их родителей настоящими детскими мюзиклами про Алису и Золушку.

По словам директора и художественного руководителя Русского драмтеатра Александра Лобанова, материал хотелось взять такой, чтобы было понятно даже малышам. «Декорации и костюмы героев выполнены в таком решении, что у нас на сцене появились настоящие малыши-коротыши, как в книжке у Николая Носова. Наш спектакль учит, что такое дружба, что такое плохо, а что хорошо, что можно, что нельзя. Получился такой букварь-раскраска для самых маленьких зрителей, но я, почему-то уверен, что понравится и взрослым. Спектакль станет подарком нашим зрителям от Деда Мороза и Снегурочки, которые будут появляться на сцене перед началом спектакля», — рассказывает Александр Александрович.

В спектакле собрано несколько рассказов о Незнайке, героев много, но перепутать их невозможно. Работает Носовская прорисовка характеров — в каждом выделена одна главная черта. И, конечно, костюмы, декорации и стиль аниме… Спектакль можно посмотреть 26 и 27 декабря, а также с 3 по 10 января в Русском драмтеатре им. А.С. Пушкина. Начало детских спектаклей в 12.00.

Также с 3 по 10 января в театре будет идти вечерний новый музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать, даже если не придете» (12+). Начало в 18.00.

Театр напоминает, в театре созданы все условия для сохранения здоровья зрителей. Поверхности в театре регулярно дезинфицируют, все сотрудники работают в масках и перчатках, установлены бесконтактные дезинфекторы для рук. Несколько рециркуляторов обеззараживающих воздух стоят в фойе и в зале. Театр просит зрителей соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и перчатки. Зал будет заполняться на 50 %.

Касса работает с 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных. Тел. 42 46 91, 32 52 06. Сайт — ГАРДТ.РФ