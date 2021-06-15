Незаседавшие: в Якутии могут распустить совет депутатов?

Прокуратура Среднеколымского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о местном самоуправлении.

Установлено, что улусным (районным) Советом депутатов

Среднеколымского района в нарушение закона, на протяжении более 3 месяцев не проводились заседания, не решались вопросы местного значения.

Поскольку указанное обстоятельство препятствует осуществлению гражданами гарантированного Конституцией Российской Федерации права на самостоятельное решение населением вопросов местного значения, прокуратура района обратилась с заявлением в суд об установлении факта не проведения представительным органом правомочных заседаний в указанный период.

Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.

В случае вступления решения в законную силу, установленный судом факт, будет являться основанием для внесения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации проекта закона в законодательный (представительный) орган государственной власти о роспуске представительного органа муниципального образования.