15.06.2021
11:30
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Судебная хроника

Незаседавшие: в Якутии могут распустить совет депутатов?

Прокуратура Среднеколымского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о местном самоуправлении.

Установлено, что улусным (районным) Советом депутатов
Среднеколымского района в нарушение закона, на протяжении более 3 месяцев не проводились заседания, не решались вопросы местного значения.

           Поскольку указанное обстоятельство препятствует осуществлению гражданами гарантированного Конституцией Российской Федерации права на самостоятельное решение населением вопросов местного значения, прокуратура района обратилась с заявлением  в суд об установлении факта не проведения представительным органом правомочных заседаний в указанный период.

           Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.

            В случае вступления решения в законную силу, установленный судом факт, будет являться основанием для внесения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации проекта закона в законодательный (представительный) орган государственной власти о роспуске представительного органа муниципального образования.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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