Незаседавшие: в Якутии могут распустить совет депутатов?
Прокуратура Среднеколымского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о местном самоуправлении.
Установлено, что улусным (районным) Советом депутатов
Среднеколымского района в нарушение закона, на протяжении более 3 месяцев не проводились заседания, не решались вопросы местного значения.
Поскольку указанное обстоятельство препятствует осуществлению гражданами гарантированного Конституцией Российской Федерации права на самостоятельное решение населением вопросов местного значения, прокуратура района обратилась с заявлением в суд об установлении факта не проведения представительным органом правомочных заседаний в указанный период.
Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.
В случае вступления решения в законную силу, установленный судом факт, будет являться основанием для внесения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации проекта закона в законодательный (представительный) орган государственной власти о роспуске представительного органа муниципального образования.
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