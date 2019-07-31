Незаметная кража

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о краже обратился 58-летний горожанин. Оплатив на кассе свои покупки в магазине по ул.Окружная дорога, он забыл барсетку с документами, банковской картой и наличными денежными средствами. Опомнившись, мужчина вернулся, но сумки уже не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции «по горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. Большая часть похищенного была изъята.

Установлено, что подозреваемый приметил лежащую барсетку и, прикрыв своими покупками, незаметно её похитил. Злоумышленник расплатился за покупки и бензин чужими деньгами, а затем сразу отправился к банкомату, чтобы снять деньги с карты потерпевшего. Однако потерпевший успел заблокировать карту. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.