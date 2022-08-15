Незаконная добыча осетров: ущерб более одного млн рублей

В Намском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном вылове сибирских осетров.

Прокуратура Намского района утвердила обвинительное заключение по уголовного делу в отношении двух жителей г. Якутска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия обвиняемые, приехав на участок реки «Лена», расположенном в 12 км к востоку от села Тумул Намского района, используя надувную лодку с подвесным лодочным мотором, а также рыболовные сети, осуществили незаконную добычу 7 экземпляров сибирского осетра, относящегося к особо ценным водным биологическим ресурсам. Сумма ущерба составила более 1,1 млн рублей.

Впоследствии при выезде в г. Якутск мужчины были остановлены сотрудниками полиции на участке 78 километра региональной автомобильной дороги «Нам», незаконно добытая рыба изъята.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.