Незабываемый отдых в Орто Дойду!
Спешим напомнить, что туристический комплекс «Орто Дойду» принимает коллективные, банкетные и индивидуальные семейные заявки на отдых в ресторане ОРТО ДОЙДУ!
Мы с радостью предлагаем Вам посетить наш комплекс и провести незабываемые встречи такие как:
— юбилеи;
— дни рождения;
— встречи одноклассников;
— девичники;
— свадьбы;
— уютные вечера в теплой компании!
Для отличного времяпрепровождения у нас имеется три банкетных зала, вкусная национальная кухня, зажигательное профессиональное караоке с танцами для души, ну и конечно, изобилие свежего воздуха!
В вашем распоряжении будут:
— полностью оборудованный для обряда Алгыс — зал «Камелек»
— большой зал с красивым видом из окна (вместимостью до 100 чел)
— вкусная и свежая кухня (средний чек от 1700-2000)
— качественная музыка и караоке
— красивый пейзаж для ваших фотографий!
— мангальные зоны;
— закрытые летние беседки (1 ч.= 1000р.);
— гостевые благоустроенные домики с ночевкой!
Наши гости всегда остаются под впечатлением от местности, в которой отдыхают, так как все исполнено в национально-этническом стиле.
Мы заботимся о каждом госте, который бывает у нас, ведь основной миссией наших услуг является предоставление качественного сервиса в целях формирования положительного имиджа у гостей столицы о Республике.
Проведи отдых на природе с городским комфортом!
Ждем Ваших заявок!
Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777
Адрес: Покровский тракт 49 км.
Instagram: orto_doydu_restoran
Сайт: orto-doydu.ru
Whatsapp +7 (999) 174-67-82