Незабываемый отдых в Орто Дойду!

Спешим напомнить, что туристический комплекс «Орто Дойду» принимает коллективные, банкетные и индивидуальные семейные заявки на отдых в ресторане ОРТО ДОЙДУ!

Мы с радостью предлагаем Вам посетить наш комплекс и провести незабываемые встречи такие как:

— юбилеи;

— дни рождения;

— встречи одноклассников;

— девичники;

— свадьбы;

— уютные вечера в теплой компании!

Для отличного времяпрепровождения у нас имеется три банкетных зала, вкусная национальная кухня, зажигательное профессиональное караоке с танцами для души, ну и конечно, изобилие свежего воздуха!

В вашем распоряжении будут:

— полностью оборудованный для обряда Алгыс — зал «Камелек»

— большой зал с красивым видом из окна (вместимостью до 100 чел)

— вкусная и свежая кухня (средний чек от 1700-2000)

— качественная музыка и караоке

— красивый пейзаж для ваших фотографий!

— мангальные зоны;

— закрытые летние беседки (1 ч.= 1000р.);

— гостевые благоустроенные домики с ночевкой!

Наши гости всегда остаются под впечатлением от местности, в которой отдыхают, так как все исполнено в национально-этническом стиле.

Мы заботимся о каждом госте, который бывает у нас, ведь основной миссией наших услуг является предоставление качественного сервиса в целях формирования положительного имиджа у гостей столицы о Республике.

Проведи отдых на природе с городским комфортом!

Ждем Ваших заявок!

Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran

Сайт: orto-doydu.ru