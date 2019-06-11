Нейрохирург Афанасий Корнилов: Спорт работе не помеха

Корпоративный спорт занимает все больше места в жизни трудовых коллективов. Вот и в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи спорт в почете. Администрация и профком больницы всячески пооощряют занятия физкультурой и спортом и поддерживают здоровый спортивный дух коллектива.

На IV Спартакиаду трудовых коллективов Якутии, посвященную году консолидации в Республике Саха (Якутия), РБ №2-ЦЭМП представила своих участников в шести видах спорта: баскетбол, футбол, легкая атлетика, армрестлинг, настольный теннис и волейбол.

После Спартакиады я встретилась с двумя ее участниками. Врач-нейрохирург Афанасий Корнилов участвовал в Спартакиаде по двум дисциплинам: мини-футбол и виртуальный футбол (эта дисциплина только в этом году вошла в расписание спартакиады).

— Футбол – мое хобби, и я отдаю ему почти все свое свободное время (разумеется, кроме времени, которое провожу с семьей), — улыбается доктор. — Что касается мини-футбола, в сборную медиков, кроме меня и еще двоих наших врачей — нейрохирурга Виктора Сивцева, реаниматолога Владимира Тордуина и медбрата кардиологического отделения Владислава Захарова, вошли ребята из Медцентра, Станции скорой медпомощи, из других больниц. Мы готовились к Спартакиаде полгода, спонсирует наши тренировки Реском профсоюза работников здравоохранения, за что мы ему очень благодарны. В дни Спартакиады прошел отборочный турнир по FIFA, я занял там второе место. Конечно, было очень напряженно. В первый день игры с утра была встреча по мини-футболу, а с 12 часов начинался виртуальный футбол. Но все сложилось удачно, я дошел до финала. Во второй день соревнования шли в одно и то же время, поэтому мне пришлось выбрать виртуальную игру, вышел в финал, занял второе место. В общем рейтинге мы заняли второе место среди 18 команд.

Афанасий рассказывает так увлекательно, что я, не ограничиваясь вопросом о Спартакиаде, задаю ему еще вопросы о работе, о занятиях спортом.

— Что дают Вам, врачу, у которого и так напряженный график работы, занятия спортом?

— Спорт помогает мне быть в хорошем физическом тонусе, и потом это прекрасная психологическая разгрузка после дежурств, например. В футбол я люблю играть и виртуально, и вживую. Увлечение, может быть, не очень серьезное для человека моей профессии, но мне футбол очень нравится.

— Сколько лет Вы работаете в нейрохирургии?

— Работаю в отделении уже шесть лет. Пришел после ординатуры в 2012-ом, проходил ее в Питере. Пришел после ординатуры к Игорю Спартаковичу Яхонтову: «Возьмете к себе?». Это было время глобальной смены поколений, из отделения ушли многие нейрохирурги старшего поколения. Меня взяли, с тех пор работаю, выполняю все штатные операции. Женился, у нас с женой двое детей. Коллектив у нас очень хороший. До сих пор благодарен Игорю Спартаковичу, что взял в отделение.

— Наукой не планируете заняться?

— Нет, мне больше нравится практическая работа, когда сразу видишь результат работы.

Второй мой собеседник инструктор лечебной физкультуры отделения неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РБ№2-ЦЭМП Александр Говоров. Александр увлечен царицей спорта еще со школы, успешно окончил институт физкультуры, продолжает постоянно тренироваться под руководством тренера, участвует в различного рода соревнованиях, так что он вполне себе профессиональный спортсмен.

Результатом своего выступления на спартакиаде Александр недоволен.

— Прыгнул 6 метров, 63 сантиметра, планировал взять больше, — смущенно говорит он. – Это моя первая спартакиада, в следующей приму участие обязательно. Спорт закаляет, помогает быть готовым к трудностям, ну и, конечно, в работе моей помогает. Я работаю с людьми, перенесшими инсульт, а это тяжелая работа в психологическом плане особенно.

Незаметно пролетят четыре года, будет новая спартакиада, медики планируют к ним готовиться заранее и, судя по настрою моих сегодняшних героев, намерены побеждать.