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01.10.2026 11:50
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Официально

Указ о награждении орденом Полярная звезда

О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» № 1047

Указ главы Якутии от 24 сентября 2026 года

За особые заслуги в угледобывающей промышленности и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) наградить

ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ЩЕРБАКОВА Сергея Владимировича, машиниста дробильно-погрузочного агрегата горного участка № 1 (добычной) горного цеха филиала акционерного общества Холдинговая компания «Якутуголь» разреза «Нерюнгринский», кавалера знака отличия «Шахтерская слава» III, II, I степеней, Нерюнгринский район.

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

24 сентября 2026 г. № 1047

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Источник: ЯСИА

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