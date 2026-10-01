Указ о награждении орденом Полярная звезда
О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» № 1047
Указ главы Якутии от 24 сентября 2026 года
За особые заслуги в угледобывающей промышленности и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) наградить
ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
ЩЕРБАКОВА Сергея Владимировича, машиниста дробильно-погрузочного агрегата горного участка № 1 (добычной) горного цеха филиала акционерного общества Холдинговая компания «Якутуголь» разреза «Нерюнгринский», кавалера знака отличия «Шахтерская слава» III, II, I степеней, Нерюнгринский район.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
24 сентября 2026 г. № 1047
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