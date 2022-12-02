Невролог Николай Шестаков: Не все болезни от нервов

Нас часто не смущают такие симптомы как постоянная усталость, легкое головокружение, головная боль. «Пройдет», — говорим мы и привычно достаем обезболивающие таблетки. Проходит, и, конечно, это не всегда серьезный повод для беспокойства, но все-таки, все-таки…

Невролог с тридцатилетним стажем Николай Михайлович Шестаков работает в поликлинике Намской центральной районной больницы. Доктор считает, что спектр проблем, с которыми обращаются к неврологу, достаточно широк, включая серьезные неизлечимые заболевания. Нервная система определяет работу фактически всего организма. Головной мозг, спинной мозг, нервные клетки – это все части нашей нервной системы. Она отвечает за наши движения, чувствительность, восприятие, речь…

— Значит, выражение «Все болезни от нервов» – не миф?

— Действительно, нервная система практически всем управляет, но все же, не все болезни от нервов, не все проблемы здоровья человека можно объяснить психосоматикой.

— С чем обращаются к врачу неврологу в поликлинику, Николай Михайлович?

— Чаще всего в поликлинику обращаются с такими заболеваниями, как остеохондроз, энцефалопатия, болезни суставов, гипертония, нарушения ритма сердца, избыточная масса тела. В последние годы я наблюдаю увеличение количества наследственных заболеваний. Думаю, что во многом это связано с развитием лабораторно-диагностических исследований (УЗИ, МРТ, КТ), ранней диагностикой. Если говорить в целом о неврологических заболеваниях, то ежегодно отмечается рост заболеваемости инсультом. Основываясь на собственном опыте скажу, что в основном это ишемические инсульты, геморрагических меньше (15 – 20%). Причиной геморрагических инсультов становится резкий подъем артериального давления. Когда я начинал работать, не было таких специалистов как кардиолог, анестезиолог, приходилось все разновидности инсульта лечить самому. Сейчас проводится диспансеризация по возрастам, расширились методы диагностики, больной находится под наблюдением терапевта, кардиолога, анестезиолога — в палате интенсивной терапии, и диагностика, и лечение стали оперативнее и эффективнее. С открытием Регионального сосудистого центра больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения мы направляем в Якутск. Последние два года много стало пациентов с постковидным синдромом. С воздействием вируса на нервную систему связаны нарушение памяти, сна, различные неврозы. То есть причин для обращения к неврологу много.

— Часто можно слышать расхожее мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. Что думаете Вы?

— Да, раньше действительно так говорили. В настоящее время достижения науки показывают, что клетки головного мозга находятся в состоянии постоянного движения и развития. Существует много факторов, влияющих как на процессы старения, так и процессы обновления обмена веществ в нервной системе — это сочетание физической и интеллектуальной нагрузки: шахматы, чтение книг, занятие любимым делом, достаточные физические нагрузки и позитивное мировоззрение.

— Что советуете своим пациентам?

— Своим постоянным пациентам я рекомендую вести здоровый образ жизни, не забывать о соблюдении режима дня, сна и отдыха, обязательном контроле артериального давления, сахара крови, холестерина, нарушений сердечного ритма, об отказе от курения и алкоголя. Советую не запускать болезни, своевременно обращаться к врачу, чем раньше вы посоветуетесь о сбоях в своем организме со специалистом, выясните причины заболевания, тем быстрее избавитесь от проблемы.