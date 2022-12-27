Невозможно прожить полноценную жизнь без прекрасного…

Впечатления от фильма «Не хороните меня без Ивана»

Вчера мы с дочерью посмотрели наконец-то фильм Любови Борисовой. Картина замечательная, светлая, ностальгически-теплая, познавательная и поучительная. Как и первый ее самостоятельный фильм – «Надо мною солнце не садится», который хочется без конца пересматривать каждый раз, когда жизнь кажется безысходной.

Любу я впервые увидел десять лет назад в «Киноклубе», который они создали вместе с Сардааной Саввиной. На встречах клуба было очень интересно, приходили начинающие в то время киношники, смотрели новые их картины, обсуждали, спорили и хвалили. Познакомился со многими из тех, кто сегодня представляет нашу республику на кинофестивалях. С тех пор с удовольствием слежу за успехами молодых якутских кинематографистов, всегда стараюсь ходить на премьеры. Люба в то время занималась кино в свободное от работы в банке время, писала сценарии, выполняла функции второго режиссера, работала над монтажом картин, потом оказалось, что она исподволь осваивала все специализации кино. И только потом она решила уйти в свободное плавание и полностью погрузиться в создание фильмов.

И вот на экранах Якутии – новый ее фильм, уже получивший признание на фестивалях. Русское его название «Не хороните меня без Ивана» кратко говорит о фабуле картины, а якутское «Кэрэни көрбүт» более эмоционально и точно передает ее дух, настроение, предназначение для зрителя.

Ранее считалось, что достойное восприятие красоты, ее адекватная оценка являются прерогативой людей только благородных кровей, культурных, высокообразованных, что это возможно лишь в Европах, но никак не на окраинах Российской империи, среди инородцев, прозябающих в нищете и грязи. Однако случай с таттинским бедняком Степаном Боросоковым, положенный в основу фильма, доказывает обратное. Красота сражает наповал, поэтому у главного героя Степана при созерцании удивительного заката на летнем лугу или встрече с девушкой, облаченной в парадный наряд невесты, происходит в буквальном смысле удар, от которого он впадает в летаргический сон. Степан во сне улетает от серых будней, от безысходной бедности. Он ощущает счастье от гармонии узоров резного чорона работы якутского мастера, от тойука юного певца, купленного за десять фунтов масла у проезжих олонхосутов.

Но в ходе поездки с художником Иваном Поповым он знакомится со многими людьми, познает недоступный ему ранее мир. Затем в стремлении обрести свое земное счастье, он с Иваном приходит к удаганке, проходит обряд. И в итоге теряет свою способность видеть красоту в окружающем мире, получать от нее эстетическое и духовное удовлетворение. Испытывая физические мучения от своей утери, он возвращается к удаганке: “Я упустил свое счастье, как мне прожить без красоты?”

Простой саха приходит к осознанию мысли, что невозможно прожить полноценную жизнь без прекрасного. И красота – это не только удивительный пейзаж, окружающий нас, или юная прелестница в богатом наряде, а прежде всего гармония и лад в душе, мир на земле.

Мне кажется, автор фильма призывает нас в это стремительно бегущее время приостановиться, обратить внимание на окружающий нас мир и людей вокруг, ощутить красоту сегодня и сейчас. И будет нам всем счастье.

Актеры сыграли свои роли безупречно. Исполнители главных ролей вне критики, очень органичны и достоверны. Также запомнились актеры и простые якутяне, занятые в эпизодах. Особенно мне понравились актрисы Саха театра Лена Маркова в роли прокаженной Февронии и воплотившая на экране удаганку Нюргуяна Шадрина, а таже ребята, снимавшиеся во вторых ролях.

P.S. Когда я узнал, что Любовь Борисова снимает фильм по мотивам фотографий известного этнографа и художника Ивана Васильевича Попова, на которых он увековечил своего земляка Степана Боросокова, вспомнил, что несколько лет назад, будучи шеф-редактором популярного журнала для охотников и рыболовов “Байанай”, я прочитал в “Сахалайфе” интересную заметку https://sakhalife.ru/o-tom-kak-ivan-vasilevich-popov-6-raz-spasal-ot-letargicheskogo-sna-borosokova/ и опубликовал ее на страницах журнала.

Журнал “Байанай”, № 6 (98) 2018, стр. 50

Андрей Ефремов (Брэм).

Якут с горбушей воскресал шесть раз

Боросоков из Таттинского улуса стал одним из первых известных «фотомоделей» в истории мировой фотографии. Колоритный образ якута с косой-горбушей обошел весь мир. А фотографом был первый профессиональный художник Якутии Иван Васильевич Попов. Его фотоработы отображены во многих научных публикациях, почтовых открытках, альбомах, пополнили фонды российских и зарубежных этнографических музеев. Художник в разное время целых шесть раз (!) спасал Боросокова от погребения во время летаргического сна, что дало обильную пищу для изучения им этого феномена.

Один удивительный случай произошел летом. В Ытык-Кюёльскую церковь поступил для отпевания умерший по фамилии Боросоков. Отпевал покойного и читал над гробом отходные молитвы родной брат художника псаломщик Николай Попов. Во вторую ночь заупокойной службы (а ночи в Якутии летом белые – светло как днем) мертвец вдруг сел и задрожал от холода. Псаломщика, понятно, при виде такого потустороннего зрелища обуял смертный ужас, и он убежал из церкви. «Мертвец», сам до конца не осознавший, в чем дело, встал из гроба и пришел в известную юрту сельского лекаря – к Ивану Попову. Художник очень удивился, увидев ночью нарядно разодетого Боросокова, но, разобравшись в ситуации, велел домашним поставить самовар, напоил ночного гостя горячим чаем, отогрел. После чего «покойник» окончательно ожил. С той поры началась их многолетняя дружба и сотрудничество. Больной боялся впасть в летаргический сон, потому что существовала опасность быть похороненным заживо, и поэтому всех предупреждал – если он «умрет» в отсутствие художника, его ни в коем случае не надо предавать земле, а надлежит безотлагательно сообщить об этом Ивану Попову. В общей сложности Боросоков семь раз впадал в летаргический сон. Умер же он по-настоящему уже через много лет после смерти Ивана Попова.

Авторскую версию заметки, подписанную Андреем Ефремовым под ником Брэм, я нашел в Якнете https://www.sakhatimes. ru/21/01/exo—ykt/179775/ Сам автор – весьма примечательная личность, боец якутского ОМОНа в звании капитана, участник боевых действий на Северном Кавказе, автор многих популярных книг, в т.ч. “Служба нарядов”, “Блокпост 47-д”, “Кавказ в огне” и др.