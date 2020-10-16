Невосполнимая утрата в сфере землеустройства Якутии

Кадастровая палата по Республике Саха (Якутия) с прискорбием сообщает, что на 61 году ушел из жизни

МАХАРОВ

Александр Егорович

заслуженный землеустроитель Республики Саха (Якутия), руководивший учреждением на протяжении 20 лет.

Махаров Александр Егорович окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии и преданно проработал в своей сфере с 1992 года. При его непосредственном участии были изданы актуальные сборники республиканских законодательных актов о земле «Сегодня» и «Управление земельными отношениями в Якутии». Много сил и знаний отдал для успешного развития земельных отношений и внёс огромный вклад в развитие экономики Якутии.

Александр Егорович был членом республиканской комиссии по информатике, под руководством которой в 1995 году организован ГИС-Авиатур с участием ведущих мировых производителей компьютерных технологий. Его опыт работы в Госкомземе Республики Саха (Якутия) способствовал достижению больших результатов в ведении государственного кадастра недвижимости.

С 2000 года Александр Егорович был назначен директором Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Саха (Якутия). Как опытный руководитель в области государственного земельного кадастра, он на высоком уровне организовал деятельность Кадастровой палаты Якутии. Под его руководством реализовано автоматизированное ведение государственного кадастра недвижимости, затем организован успешный переход на централизованное ведение государственного кадастрового учета.

На протяжении всей трудовой деятельности Александр Егорович успешно выполнял возложенные на Кадастровую палату полномочия. Благодаря его профессиональному руководству было реализовано взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления для качественной работы кадастровой деятельности в Якутии.

Александр Егорович был профессионалом, который оставался всегда верен своей работе. Благодаря ему сформировался слаженный коллектив из профессионалов своего дела. Как интеллигентный, эрудированный, отзывчивый человек с уважением относился к каждому, кто обращался к нему за помощью и за советом, всегда старался помочь, проявлял понимание и чуткость в решении вопросов. Помимо работы интересовался географией, историей, экономикой не только Якутии, но и целого мира. Изучая вопрос о начале государственного регулирования земельно-ясачных отношений, обнаружил в архивах документ, устанавливающий дату образования якутского землеустройства, что стало важнейшим фактом для целой Республики, – 1 февраля 1766 года считается датой начала существования землеустройства в Якутии.

Его талант и труд были отмечены почетными грамотами Государственного комитета Российской Федерации по земельной политике, благодарностью Минэкономразвития России, знаками «Отличник геодезии и картографии», «Почетный геодезист», «Почетный землеустроитель России», нагрудным знаком «За вклад в развитие земельных отношений Республики Саха (Якутия)», а также присвоено почетное звание «Заслуженный землеустроитель Республики Саха (Якутия)».

Светлая память о замечательном человеке Александре Егоровиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его и работал с ним. Кадастровая палата по Республике Саха (Якутия) выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Егоровича. Это невосполнимая утрата для всех нас.