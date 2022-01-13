Невосполнимая утрата для сферы культуры Якутии…

С огромным прискорбием сообщаем о безвременной кончине после продолжительной тяжелой болезни нашего уважаемого коллеги, наставника и прекрасного человека, ведущего методиста, председателя профкома ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектного центра» Министерства культуры и духовного развития РС(Я) Филиппова Василия Васильевича.

Филиппов Василий Васильевич родился 14 июня 1950 года в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса. В 1972 году окончил Омскую высшую школу МВД по специальности – юрист-правовед. Получив высшее юридическое образование до 1975 года работал в органах МВД Республики Саха (Якутия). С 1975 года Филиппов В.В. занимал должности инструктора райисполкома, секретаря РК ВЛКСМ, заведующего отделом культуры Верхневилюйского района. Учитывая его профессионализм в 1984 году назначили директором Якутской государственной филармонии, ныне АУ «Государственный театр Эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова», где проработал до 2015 года. С сентября 2017 по 2021 гг. работал ведущим методистом ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектного центра» Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Председателем профкома учреждения.

В ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектного центра» Министерства культуры и духовного развития РС(Я) как Председатель профкома провел огромную работу по сплочению коллектива, организовывая незабываемые выездные мероприятия и конкурсы по праздникам. Благодаря огромному организаторскому таланту, качеству убеждения и настроя на победу Василия Васильевича в 2018 году наше учреждение заняло 1 место среди команд 3 группы в XVII Спартакиаде трудовых коллективов профсоюза работников культуры и средств массовой информации Республики Саха (Якутия) и даже переходя в более сильную группу, в 2019 году заняли 1 место среди команд 2 группы в XVIII Спартакиаде трудовых коллективов профсоюза работников культуры и средств массовой информации Республики Саха (Якутия)

Плодотворный труд Филиппова Василия Васильевича отмечен многочисленными (более 200) почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и государственными и правительственными наградами.

За 25 лет работы в качестве директора эстрады Василия Васильевича из стен этого здания выросли более 50-ти лауреатов и дипломантов международных конкурсов и фестивалей различных уровней.

— 20 заслуженных артистов РС(Я);

— 2 заслуженных артиста РФ;

— 3 народных артиста РС(Я);

— 27 отличника культуры РС(Я);

— 1 заслуженный деятель искусств РС(Я).

Приносим свои глубокие соболезнования детям, родным, близким и коллегам. Василий Васильевич навсегда останется в нашей памяти как человек неиссякаемой энергии, доброжелательности и позитивного настроя.