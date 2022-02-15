Невосполнимая потеря для прокуратуры Якутии…

От имени коллектива прокуратуры Республики Саха (Якутия), ветеранов и пенсионеров прокуратуры выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким в связи с постигшим их горем – безвременной кончиной пенсионера органов прокуратуры Осиповой Марии Васильевны, ветерана труда, ветерана прокуратуры, советника юстиции. В августе 1974 г. после окончания Свердловского юридического института Мария Васильевна была принята на службу в органы прокуратуры. С 1974 по 1983 гг. работала помощником, старшим помощником прокурора Усть-Майского района. В 1983 году была переведена на должность помощника прокурора в свой родной Сунтарский район, затем была назначена заместителем прокурора Сунтарского района.

Мария Васильевна зарекомендовала себя принципиальным, добросовестным, исполнительным работником. Неоднократно поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации и руководством прокуратуры Республики Саха (Якутия). Была образцом добропорядочности, честности и преданности делу защиты законности и правопорядка. Марию Васильевну уважали не только коллеги по службе, но и население Сунтарского района. После ухода в отставку в 2003 году она продолжительное время работала в управлении образования Сунтарской районной администрации юристом, где зарекомендовала себя как очень опытный, грамотный сотрудник.

За долголетнюю добросовестную службу в органах прокуратуры Мария Васильевна награждена медалями «Ветеран прокуратуры Российской Федерации», Ягужинского, благодарственным письмом Главы Республики Саха (Якутия) и многими другими наградами.Мария Васильевна навсегда останется в нашей памяти как добрый отзывчивый, скромный человек. В это тяжелое для родных и близких время разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким.