15.06.2022
17:09
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Якутск

Невоспитанные мамбеты стали частенько тусить в элитном районе Якутска

Нам пишут:

Отправляю вам фото ужасных подростков, которые матерятся и курят возле дома 1 на 203 микрорайоне. Мы специально огородили и закрыли двор, но эти все знают код калитки. Кто не знает, дотягивается длинными руками до кнопки через железные прутья. Курят, бросают бычки, едят, мусорят и издеваются над нашей консьержкой.

Мы спросили их, откуда они и почему они ходят именно сюда, а не в какой-то другой двор? На что они ответили, что они вообще приезжают из других мест Якутска и Якутии, что им тут нравится планировка двора «как в кино», и они представляют, что они находятся в другом городе или стране.

Мда уж… А на вид такие приличные, няшные подростки…

Фото: https://t.me/sakhaliferu
Источник: https://t.me/sakhaliferu

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