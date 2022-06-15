Невоспитанные мамбеты стали частенько тусить в элитном районе Якутска

Нам пишут:

Отправляю вам фото ужасных подростков, которые матерятся и курят возле дома 1 на 203 микрорайоне. Мы специально огородили и закрыли двор, но эти все знают код калитки. Кто не знает, дотягивается длинными руками до кнопки через железные прутья. Курят, бросают бычки, едят, мусорят и издеваются над нашей консьержкой.

Мы спросили их, откуда они и почему они ходят именно сюда, а не в какой-то другой двор? На что они ответили, что они вообще приезжают из других мест Якутска и Якутии, что им тут нравится планировка двора «как в кино», и они представляют, что они находятся в другом городе или стране.