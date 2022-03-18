Невменяемый убил мать и избил человека. Расследование завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, уличенного в избиении незнакомца и жестоком убийстве матери.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, уличенного в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст. 112 УК РФ — действия лица, направленные на причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшие последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшие длительное расстройство здоровья, совершенные из хулиганских побуждений, и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное с особой жестокостью.

Следствием установлено, что утром 24 сентября 2021 года во дворе дома, расположенного на 2 километре Маганского тракта, мужчина без какого-либо повода подбежал к ранее незнакомому пожилому водителю припаркованного автомобиля и нанес ему множественные удары в голову. Затем он повалил потерпевшего на землю, избил его и с силой сдавил пальцами рук глазные яблоки в глазницы и ушные раковины.

Расправу пресек сосед, который вышел из дома и оттащил нападавшего в сторону, после чего тот скрылся. 70-летнему потерпевшему была оказана медицинская помощь, его здоровье вне опасности.

9 ноября 2021 года мужчина в квартире нанес своей матери множественные удары руками и ногами по голове, рукам, ногам, выдавливал глаза и причинил другие тяжкие телесные повреждения. Обеспокоенные криками соседи вызвали сотрудников полиции, которые по прибытии застали мужчину возле женщины.

В результате полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина является невменяемым и не осознавал свои поступки.

Следователем проведен значительный объем следственных действий. Расследование уголовного дела завершено. Постановление о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера утверждено прокурором для последующего направления материалов дела в суд.