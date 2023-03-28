Невиданные сюрпризы погоды Якутии — то дождь с грозой, то снег с метелью

Сегодня погода удивила жителей республики

Плюсовая температура, слякоть и мокрый снег были запечатлены в ряде районов. Кроме этого, в Сунтарском улусе из ручья вышла вода и затопила близлежащие территории из-за таяния снега и дождя

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А также житель Олекминского района запечатлел на видео гром и молнию в марте — невиданное явление.

По информации синоптиков, сегодня через западные и центральные районы на северо-восток республики проходят фронтальные разделы циклона с Красноярского края, через Кобяйский район на Верхоянье, сообщает тгк ФГБУ «Якутское УГМС».

Погода очень разнообразна, периодически из кучевой облачности идёт небольшой снег, мокрый снег, временами с дождём, ветрено, порывы ветра до 9-14 м/с, положительная температура воздуха +1+5°С, на юге республики до +9°С . Такая погода обычно соответствует середине апреля.

В ближайшие сутки, 29 марта, в Алданском, Нерюнгринском, Томпонском районах ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, усиление ветра в Ленском, Кобяйском районах до 15-18 м/с, в Верхоянском, Алданском и Нерюнгринском районах до 15-20 м/с.

Из-за непогоды водителям не рекомендуется выезжать по ФАД Лена. И временное ограничили движение на участке с поселка Усть-Куйга до поселка Депутатский.