Невероятный успех якутского кондитера в Англии

Якутянка Харчана Иванова взяла золото престижнейшего конкурса Cake International 2020, в котором участвуют 59 стран. Это самый престижный мировой конкурс кондитеров-декораторов, который, в связи с пандемией, в этом году проходит онлайн.

«Конечно, я не могла упустить такой шанс, – рассказывает на своей странице Харчана. – Свою конкурсную работу я отправила в Англию ещё в конце сентября. И целых 1,5 месяца жила в режиме ожидания».

В своей работе якутский кондитер проиллюстрировала сцену из жанра якутского фольклора — героического эпоса «Олонхо». Показала борьбу двух миров, как главный воин-герой Среднего мира, могучий Нюргун Боотур, сражается в поединке с сильнейшим из злых воинов Нижнего мира, с демоном-абаасы.

«Эта дуэль Олонхо, как никогда раньше, отражает нынешнюю ситуацию, – считает кондитер, – когда медицинские ангелы в белых халатах ведут войну против пандемии, чтобы спасти человечество».



