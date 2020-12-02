Невероятный успех якутского артиста

В последнее время якутское кино активно участвует в международных и российских кинофестивалях. Фильм «Черный снег» («Хара хаар») Степана Бурнашева не остался без внимания и вошел в программу XXVIII фестиваля российского кино «Окно в Европу», которое пройдет с 7 по 13 декабря 2020 года в г. Выборге.

Фестиваль проводится ежегодно с 1993 года, его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Главными задачами фестиваля являются популяризация отечественного киноискусства, продвижение к зрителю российских фильмов предстоящего киносезона, исследование последних тенденций в киноискусстве и изучение лучших традиций отечественного кинематографа.

Фильм «Черный снег» («Хара хаар») основан на реальных событиях, главного героя сыграл ведущий артист ТЮЗа, заслуженный артист республики Федот ЛЬВОВ.

Артист Федот Львов очень востребован, сыграл немало ролей в российском кинематографе. В 2012 году был номинирован на национальную кинематографическую премию «НИКА» в номинации «Открытие года» за мужскую роль второго плана в художественном фильме «Орда» Андрея Прошкина.

Со слов режиссера Степана Бурнашева съемки проводились в 40 градусный мороз в ночное время, которые Федот героически перенес.

Премьера фильма запланирована на январь 2021 года. Желаем создателям фильма успехов на фестивале!