Невероятный пирог от Натальи Оконешниковой

Известный якутский фудфотограф и победитель международных конкурсов Наталья Оконешникова в очередной раз порадовала своих подписчиков в Instagram рецептом невероятного, но простого Цветаевского пирога с яблоками:

Легенды легендами, а пирог называется Цветаевским и никто точно не может сказать о достоверности того, что за чашкой чая с этим пирогом велись литературные беседы в доме Цветаевых…Но мне такая история нравится! По крайней мере, я точно с удовольствием попила чай с этим нежным, вкуснейшим яблочным пирогом со сметанной заливкой, и с удовольствием поделюсь рецептом с вами, тем более, что он готовится очень просто и без затей, не смотря на свой романтический флер.

Вам понадобится (на форму диаметром 20 см):

Для теста:

200-220 гр муки

150 гр сливочного масла

120 гр сметаны (20%)

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли Для начинки:

2 небольших яйца

200 гр сахара

2 ч.л. ванильного сахара

350 гр сметаны

4 ст.л. муки

4 небольших или 3 больших яблока

Приготовление:

Муку просеиваем, добавляем соль, сахар, разрыхлитель и перемешиваем венчиком, добавляем размягченное сливочное масло и сметану, перемешиваем сначала ложкой, затем руками, должно получится мягкое, не липнущее к рукам тесто (если слегка липнет, то можете припорошить мукой и замесить). Раскатываем на припорошенной мукой поверхности и кладем в разъёмную форму, формируя бортики, прокалываем дно вилкой в нескольких местах и отправляем в холодильник.

Готовим заливку: Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до однородности, добавляем сметану, муку и взбиваем до однородности (консистенция получается как у оладушкового теста). Яблоки режем на тонкие дольки, выкладываем в форму с тестом и заливаем сметанной заливкой, слегка взбалтываем, чтобы заливка равномерно распределилась по форме, можете сверху украсить дольками яблок, посыпав сахаром и корицей. Отправляем в духовку, разогретую до 180 гр на 50 минут. Пирог вынимаем, остужаем и отправляем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Приятного аппетита! — написала в Instagram известный блогер.

Фото Натальи Оконешниковой