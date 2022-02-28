Невероятно! Юные якутяне вошли в 10-ку лучших пар 👏😍

ТСК «Реверанс сообщили в своем Инстаграм, что в Москве проходит один из сильнейших турниров «Кубок Латинского Квартала», на котором якутяне защищают честь Республики.

Пару дней назад юная танцевальная пара — Арылхан Данилов и Миласлава Мазанова вошли в 10 лучших пар в категории Юниоры 2+1 до С класса, в Европейской программе!

Поздравляем юных танцоров, тренеров, руководителей, родителей и всю команду с невероятным успехом!