28.02.2022
16:02
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Культура

Невероятно! Юные якутяне вошли в 10-ку лучших пар 👏😍

ТСК «Реверанс сообщили в своем Инстаграм, что в Москве проходит один из сильнейших турниров «Кубок Латинского Квартала», на котором якутяне защищают честь Республики.

Пару дней назад юная танцевальная пара — Арылхан Данилов и Миласлава Мазанова вошли в 10 лучших пар в категории Юниоры 2+1 до С класса, в Европейской программе!

Поздравляем юных танцоров, тренеров, руководителей, родителей и всю команду с невероятным успехом!

Абсолютный ТРИУМФ юных якутян в крупнейшем соревновании в стране!
Фото: Из соцсетей
Источник: reverancedc
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