Невероятно, но факт! The Daily Telegraph в Хатассах

Недавно в Якутию прилетел журналист Алек Лухн (Alec Luhn) старинного английского издания The Daily Telegraph, тираж которого более 600 тыс.экземпляров в день.

Сегодня журналист посетил село Хатассы с целью изучения проблемы, которую недавно осветили федеральные СМИ, такие как Regnum. Дома жителей села Хатассы, что находится в трех километрах от Якутска, расположившиеся вдоль берега протоки реки Лены, находятся в прямом смысле на краю обрыва. Участки выделялись там администрацией села в 1990 годах, а 15 лет спустя началось интенсивное обрушение берега.

Журналист встретился с жителями аварийных участков и был шокирован от увиденного. От обрыва до некоторых домов осталось всего 1-2 метра. То есть вероятность того, что в этом году их унесет половодьем 100%. А учитывая то, что семьи малоимущие, инвалиды, многодетные, то все ждут помощи только от местных властей. Самостоятельно решить надвигающуюся угрозу жители не в состоянии.

«15 лет мы обращаемся в различные инстанции, и, наконец-то, о нас говорят в СМИ, наконец-то, нас услышали и сюда начали приезжать комиссии. Но нам говорят, что помочь ничем не можем, так как река Лена федеральная, а федералы отказываются финансировать берегоукрепительные работы» — жалуются жители села.

Журналист Daily Telegraph поделился, что статья про хатасский берег и его жителей проблему выйдет уже на следующей неделе, и что жителей услышат миллионы.