Невероятно, но факт: карликовая якутская корова! Ей уже 4 года

Уникально: карликовая якутская корова живет уже четвертый год в хотоне со своими более крупными собратьями. Насколько можно понять из видео, зовут ее Винни Пух. Милашка!

Источник: YouTube-канал "Удивительная Якутия"

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