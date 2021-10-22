22.10.2021
16:02
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Красота & Здоровье

Невероятная Сандаара! – В сети обсуждают юную модель 😍

Сандаара Шарина – модель агентства PRO MODELS. Сейчас девушка с коллегами находится в Москве на неделе моды.

Красавица открыла показ, коллекции AL KAFTAN и получила массу приглашений к сотрудничеству от фотографов, визажистов и других брендов.

Якутяне следят за успехами моделей и буквально покорены харизмой, красотой Сандаары.

В соцсетях пользователи прозвали ее огонь 🔥 и предрекают ей будущее топ-модели.

Желаем ребятам успехов и удачи!

Успехи PRO MODELS на неделе моды Mercedes-Benz fashion week Russia 😍❤️👏🏻
PRO MODELS вылетело на неделю моды Mercedes-Benz fashion week Russia
Фото: Из соцсетей
Источник: SAKHALIFE
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