22.10.2021
16:02
78
Красота & Здоровье
Невероятная Сандаара! – В сети обсуждают юную модель 😍
Сандаара Шарина – модель агентства PRO MODELS. Сейчас девушка с коллегами находится в Москве на неделе моды.
Красавица открыла показ, коллекции AL KAFTAN и получила массу приглашений к сотрудничеству от фотографов, визажистов и других брендов.
Якутяне следят за успехами моделей и буквально покорены харизмой, красотой Сандаары.
В соцсетях пользователи прозвали ее огонь 🔥 и предрекают ей будущее топ-модели.
Желаем ребятам успехов и удачи!
Фото: Из соцсетей
Источник: SAKHALIFE
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