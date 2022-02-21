Невероятная история зазвучала в международный день родного языка

К Международному дню родного языка творческое объединение Кындыкан совместно с АО РИИХ «Сахамедиа» выпустило ролик на эвенском языке с отрывком сказки «Невероятная история Кындыкан».

«Этим видео мы хотели сказать, что даже если мы говорим на разных языках, все мы понимаем один язык — язык творчества, любви и традиций», — рассказала создательница проекта Кындыкан Маргарита Попова.

В ролике приняли участие представителями эвенского народа, молодежь Якутии и иностранные студенты, обучающиеся в СВФУ. Видео приурочено к Международному дню родного языка, целью которого является защита языкового и культурного многообразия.

«Наш холдинг поддерживает родные языки в республике! В Сахамедиа читатель всегда может узнать свежие новости на якутском и русском языке. В год сохранения культуры мы планируем информационно поддерживать проект Кындыкан и радовать жителей Якутии новыми совместными спецпроектами», — сказал Виктор Колесов, генеральный директор АО «РИИХ Сахамедиа», — сказал Виктор Колесов, генеральный директор АО «РИИХ Сахамедиа».

Сказка «Невероятная история Кындыкан» выпущена на двух языках – русском и эвенском. В этом году творческая группа планирует перевести книгу на английский язык.

Скачать сказку бесплатно в онлайн формате можно на Литрес.

Информационная справка:

Социальный проект «Кындыкан» стартовал в 2021 году. Проект за короткое время сплотил вокруг одной идеи талантливых, творческих и неравнодушных людей, создав целое объединение. Уже в 2021 году о проекте узнали во всей Якутии и далеко за ее пределами, что повлекло за собой стремительное развитие «Кындыкан» в международный культурный бренд.

Видео: https://www.instagram.com/tv/CaOepunDkBj/?utm_source=ig_web_copy_link