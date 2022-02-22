Невакцинированные тяжело переносят ковид — Балабкина

В Якутии количество заболевших в 4,2 раза меньше пиковых значений начала февраля. Также отмечено снижение заболеваемости среди детей и подростков в 3,1 раза. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю также уменьшилось на 13,1%. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 22 февраля заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что несмотря на позитивную тенденцию в стационары продолжают поступать невакцинированные или пропустившие срок ревакцинации пациенты, особенно в улусах республики. На 22 февраля в стационарах получают помощь 7,7% больных, в амбулаторных условиях – 92,3%. За сутки выздоровели 743 человека.

«У тех, кто сегодня находится в стационарах, болезнь протекает достаточно тяжело. Врачам особенно тяжело работать с невакцинированными гражданами», – сказала Ольга Балабкина и призвала якутян строго соблюдать все меры предосторожности, вакцинироваться и пройти повторную прививку от ковида. Напомним, ранее оперштаб заявлял, что в больницы попадают непривитые от ковида больные с более жёстким штаммом коронавируса «дельта».

На сегодня первым компонентом вакцины от ковида привиты 592 686 якутян, это 82,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 59,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы вакцинации отмечены в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском районе и городе Якутске.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки госпитализировано 68 человек с диагнозом COVID-19, что составляет 7,5% от общего количества выявленных случаев за сутки. За сутки зафиксирован 901 случай. Из них 24,4% зарегистрировано в г. Якутске, 75,6% – в районах республики.

Вице-премьер сообщила, что в г. Якутске к плановой работе возвращаются поликлиники, возобновлены диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения. Оказывается плановая медицинская помощь в стационарах, не перепрофилированных для приёма пациентов с COVID-19.

С понедельника с заполняемостью зрительного зала до 50 процентов возобновили деятельность театры, дома культуры и иные учреждения культуры. Учреждения спорта получили право проводить спортивные мероприятия без обязательного согласования с территориальным Управлением Роспотребнадзора, пока без зрителей.

Ольга Балабкина сообщила, что уменьшилось число звонков в единый колл-центр на номер «122», за последние сутки обработано 1 756 входящих звонков. Врачами Центра дистанционной аудиоконсультации проведено 299 аудиоконсультаций. За последние сутки проведено 1 504 исследований на коронавирус. Волонтёрами за сутки отработано 42 заявки по доставке медикаментов и продуктов питания.