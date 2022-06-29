Неужели прославленный спортсмен Якутии напал на гастарбайтера?

В Сети распространилось видео драки. Как нетрудно заметить, события происходят на проспекте Ленина в городе Якутске в районе Ростелекома.

В распространяемой записи начало конфликта не отражено. Насколько можно судить, мимо шли три молодых человека, предположительно местные. В это время работник занимался дорожными работами, предположительно, гастарбайтер.

Видео начинается с того, что один из молодых людей обхватил сзади работника в районе пояса, удерживал некоторое время, затем толкнул его. Работник схватил булыжник и кинул его в обидчика. Тот попытался увернуться, но булыжник достал его в районе поясницы. Два других парня отбежали в сторону, и не вмешивались.

Второй булыжник попал ему в ягодицы. Третьим булыжником работник, видимо, метил в голову прохожего, но тот атаковал, и камень пролетел мимо. Возможно, задев по касательной.

Сюжет сопровождается комментариями автора видео: «Хайа! Жестко! Убьет еще! Кошмар!».

Затем два участника конфликта вступили в рукопашную драку. Видео заканчивается тем, что прохожий повалил работника на спину и доминирует над ним.

Видео получило большой резонанс в соцсетях и в борцовской среде. SakhaLife разместил его в своей соцсети, как и многие другие паблики.

Вскоре нам стали настойчиво писать с аккаунтов Петра УВАРОВА и Ньургуна АНДРЕЕВА, требуя удалить нашумевшее видео. Неужели напавший на видео может оказаться нашим прославленным спортсменом?