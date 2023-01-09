Неутешительно! Читатели SakhaLife оценили работу правительства Якутии

По окончании рождественских каникул, чиновники массово выйдут на работу, и со временем, как водится, разъедутся по городам да весям республики с отчетами правительства. Традиция эта возникла еще при первом президенте Михаиле Николаеве, и держится по сей день. Отчетная кампания – единственный период в году, когда чиновники добираются почти до каждого населенного пункта республики. Во время этих отчетов якутяне ставят оценку работе правительства за предыдущий год. Оценка эта неофициальная, ни к чему не обязывающая, тем не менее, прижилась как новейшая общественная традиция.

SakhaLife предложил своим читателям самостоятельно оценить работу правительства республики через соответствующий опрос, благо, интернет позволяет обществу быть в курсе всевозможных событий. Опрос продолжался с 1 по 8 января 2023 года на сайте SakhaLife, любой желающий мог принять в нем участие. И вот что из этого получилось.

В опросе приняли участие 1 275 респондентов.

Почти треть из них – 30% (377 голосов) оценили работу правительства республики на удовлетворительно.

28% (354 голоса) считают, что правительство Якутии в 2022 году работало плохо.

22% (295 голосов) поставили катастрофическую оценку – «очень плохо».

14% (174 голоса) довольный работой правительства – «хорошо».

Лишь 6% (75 голосов) оптимистично поставили отметку «Очень хорошо»!

Таким образом, половина респондентов – ровно 50%, недовольны работой правительства Якутии, оценив ее как плохую и очень плохую.

Лишь пятая часть принявших участие в опросе – 20%, довольны работой правительства, оценив ее как хорошую и отличную.

Почти треть – 30% поставили сдержанную оценку «удовлетворительно».

Опросы в интернете хороши тем, что анонимны, и могут отражать реальные настроения общества. Тогда как на отчетах правительства людей собирают по территориальному или ведомственному признаку. Якутяне голосуют открыто, на глазах у своего начальства, преподавателей и т.д., что может повлиять на результаты публичного высказывания своего отношения к теме.

В общем, вот вам срез общественного мнения относительно качества работы правительства Якутии.

Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году? — SakhaLife