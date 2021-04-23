Неумолимая коронавирусная статистика в Якутии

В Якутии на 23 апреля выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, в г. Якутске — 56 случаев, Мегино-Кангаласском районе — 14 случаев, Таттинском районе — 5 случаев, Нюрбинском районе — 4 случая, Нерюнгринском районе — 3 случая, Хангаласском районе — 2 случая, Алданском, Кобяйском, Мирнинском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 34576 случаев заболевания COVID-19.

Вчера от коронавируса умерли четыре пациента. С начала пандемии коварная болезнь лишила жизней 592 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 2007 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 041 689 тестов.

По состоянию на 23.04.2021 в республику поступило 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 90,6 % от поступившей вакцины.

На 23.04.2021г получили первую вакцинацию – 103 081 человек, в том числе 25 039 граждан старше 60 лет.

Вторую вакцинацию получили – 57 418 человек, в том числе 13 320 граждан старше 60 лет.