Неугомонный Лугинов

18 лет назад, будучи главным редактором газеты «Спорт Якутии», я написал статью «Неординарный Лугинов». С тех пор о нем, его школе и воспитанниках, об его соратнике В.В. Отделкине писал не раз.

Лугинов Афанасий Афанасьевич.

Родился 2 июня 1955 г. в с.Намцы Намского района Якутской АССР.

Воспитанник Д.П. Коркина, выпускник Хабаровского института физической культуры.

Чемпион Хабаровского края. Чемпион ЯАССР по классической борьбе.

Основатель Нерюнгринской ДЮСШ единоборств «Эрэл».

Заслуженный тренер ЯАССР (1985). Заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я).

Героем моего материала был человек действительно необыкновенной судьбы. Воспитанник великого тренера Д.П. Коркина, окончил Хабаровский институт физкультуры и семь лет проработал тренером в незавидном в те времена спортивном обществе «Трудовые резервы», куда входили спортсмены профтехучилищ. В 27 лет за подготовку бронзового призера и трех участников чемпионата СССР 1982 г. выполнил требования на присвоение звания заслуженного тренера Якутской АССР, которое, однако, он получил только спустя два года. В конце 80-х годов он пробил в абсолютно не борцовском Нерюнгри строительство специализированного борцовского зала стоимостью почти что миллион полновесных советских рублей, где создал с нуля спортивную школу единоборств, названную им «Эрэл (Надежда)».

Нерюнгринская экспериментальная ДЮСШ вольной борьбы “Эрэл” со своей финансовой, кадровой и хозяйственной самостоятельностью, с 33,5 единицами штатных тренеров, кроме административного и обслуживающего персонала,.пожалуй, в то время в СССР была такой единственной школой по одному виду спорта. Из нее вышли 20 мастеров спорта международного класса и 70 рядовых мастеров спорта, в том числе три олимпийца – Владимир Торговкин, Евгения Колодко и Василий Стрекаловский, а также чемпионка мира Екатерина Мельникова, призер мира и чемпионка Европы Анастасия Табаева и др. Всех этих успехов добился тандем А.А. Лугинова с Виктор Васильевичем Отделкиным, автором уникальной методики подготовки на основе применения законов биомеханики.

В 1999 году Афанасий Лугинов с помощью шефов – ПО “Якутуголь” возобновил и провел в столице Южной Якутии IV Всероссийский турнир памяти своего учителя, заслуженного тренера СССР, РСФСР, ЯАССР Дмитрия Петровича Коркина. В Нерюнгри было проведено четыре турнира, после чего его вернули в Чурапчу уже в международном статусе. Якутский Геракл Николай Колодко, который занимался у в зале “Эрэл”, признает Лугинова своим учителем.

Афанасий Афанасьевич для меня – настоящий герой, иначе не скажешь. В 2002 году Афанасий стал донором и отдал свою почку старшей сестре Людмиле. Благодаря этому подвигу брата она прожила почти 20 лет жизни, и еще могла бы жить счастливой жизнью любимой матери и бабушки, если бы не этот ковид… Эта коварная болезнь за два неполных года унесла из семьи Лугиновых двух сестер и двух братьев. Как пишет сестра Лариса Афанасьевна Дьячковская-Лугинова, эти потери резко подкосили его здоровье, появилась острая сердечная недостаточность, и ему сделали операцию на сердце. После чего Афанасий быстро восстановился, но затем его настиг ковид, перенес который он очень трудно, но все же своим сильным духом сумел победить. Однако, тяжелые последствия ковида у Афанасия проявились в виде онкологии. В течение 2022 года он перенес две тяжелейшие операции и сейчас проходит химиотерапию. Он делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы улучшить качество жизни после перенесенных им операций. При этом он продолжает вести активную общественную жизнь, занимаясь с желающими оздоровительной ходьбой и изготовлением Стенки Коркина, названной им “Дабаан”.

Сегодня я хочу рассказать об этом его увлечении, ставшем делом всей его жизни. Все мы знаем, что после поездки в 1964 г. на Олимпийские игры в Токио, Дмитрий Петрович Коркин вернулся оттуда воодушевленным и записал в своем дневнике: “За счастье, за свободу своего народа готов работать, пока бьётся сердце”. Изучив стиль и методы тренировок спортсменов вольного стиля ведущих мировых школ, Дмитрий Петрович начал поиск своего собственного пути, который впоследствии назвали «Коркинским почерком». Он с этих пор находился в постоянном поиске новых средств и методов совершенствования подготовки в Якутии борцов самого высокого класса, готовых к достижению олимпийских вершин. Позволю себе привести здесь обширную цитату из книги кандидата педагогических наук Петра Ивановича Кривошапкина, ученика Коркина, названную им “Опыт подготовки борцов высокого класса. Рукописные материалы заслуженного тренера СССР Д.П.Коркина”, подготовленную мною к печати в 2008 году:

“Исходя из основного вывода о том, чтобы развить специальную силу борца, которая бы участвовала на 100 % в борьбе, Дмитрий Петрович разработал тренажеры, вырабатывающие именно те специальные физические качества борца, которые нужны в борьбе. Каждое упражнение имело свои определенные цели и задачи, было глубоко продуманным.

Стенка из досок с просверленными отверстиями

Этот тренажер был предназначен для двойной координации и силовой подготовки борца. Борец, взяв в руки две короткие палочки и втыкая их в отверстия, должен взобраться вверх и спуститься обратно. Расстояние между отверстиями сделано так, чтобы не было одинаковой последовательности. То есть при восхождении у спортсмена имеется свобода выбора втыкания в различные по последовательности отверстия. Это упражнение резко отличается от подтягивания на перекладине, так как помимо простого подтягивания борец должен сконцентрировать внимание на точном попадании в дырку, координировать действия рук. В этом упражнении действует так называемая «сенсорная коррекция», или «обратная связь» Бернштейна. Эту стенку впоследствии назвали «Стенка Коркина». Лучшие ученики писали свои имена и даже фамилии, передвигаясь в различных направлениях на этой стенке. В настоящее время подобный усовершенствованный тренажер вошел в учебник «Настольная книга учителя физической культуры и спорта» 1998 года выпуска под названием «Стенка Демченко». В этом учебнике описываются способы изготовления этого тренажера и методические указания по его применению. На этом тренажерном устройстве можно выполнять упражнения с различной силовой нагрузкой, перераспределять напряжение отдельных мышечных групп, т.е. больше загружать мышцы рук и ног – в зависимости от подготовленности учащихся, совершенствовать свои координационные способности”.

Познавший на практике все достоинства этого тренажера Афанасий Лугинов с младых лет стал неутомимо пропагандировать его и продвигать. Первый свой усеченный вариант стенки Коркина 17-летний Афоня во время летних каникул установил на стене родительского дома № 83 по улице Чайковского в Сайсарах.

С тех пор уже в течение полувека Афанасий Лугинов изготовил более 80 стенок Коркина. Установил он их не только в Якутии, но даже и за пределами республики в Бурятии, Иркутской области. Недавно, несмотря на тяжелое свое состояние, в перерывах между сеансами химиотерапии (что это такое и как она действует на человека, знают только сами онкобольные) он собственноручно изготовил такую стенку для депутата Государственной Думы от Бурятии трех созывов, лидера фракции КПРФ, мастера спорта СССР по вольной борьбе В.М. Мархоева.

Сам Афанасий с нескрываемой горечью говорит: “Эта стенка должна была стать достоянием народа саха, брендом республики. Это должен быть бренд Минспорта Республики Саха. Обидно, что такой стенки нет даже в самой Чурапче – в спортивной школе имени Коркина и институте физкультуры и спорта”.

И вот прошедшей осенью он обратился с открытым письмом к Главе РС (Я) Айсену Сергеевичу Николаеву, однако, оно по-видимому еще не дошло до адресата. Здесь он вносит очень интересное предложение, которое приобретает особенную актуальность в год 95-летия великого тренера. Думаю, и Ил Дархан, и правительство, и спортивное ведомство республики поддержат эту инициативу. Тем более что оно не требует больших финансовых и технических затрат.

Приведу его полностью:

ОБРАЩЕНИЕ к Главе Республики Саха Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ.

В целях увековечения памяти великого тренера Д.П.Коркина в год его 95-летия, прошу включить в календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2023 год проведение Первого открытого республиканского турнира по подъему на Чурапчинскую стенку Коркина “ДАБААН”

При дальнейшем развитии подъем на Чурапчинскую стенку Коркина “ДАБААН” мог бы стать народным национальным видом спорта Якутии.

Затем можно было бы охватить все население республики и за его пределами занятиями этим видом спорта , что позволило бы установлению рекордов города, республики и России, а в дальнейшем – и всего мира.

Чтобы стимулировать интерес и массовость населения, необходимо установить возрастные ограничения: от 4 и до 7 лет (девочки и мальчики), от 8 и до 11 лет. от 12 и до 17 лет – и так далее.

Изготовление и распространение самой Чурапчинской стенки Коркина “ДАБААН” беру на себя и смогу возглавить производство, как воспитанник Д.П.Коркина и десятки лет занимающийся этим делом энтузиаст.

Чурапчинская стенка Коркина “ДАБААН” – очень простой, доступный в изготовлении и использовании тренажёр, его можно установить везде – в городской малогабаритной квартире, в частном доме (прихожей, детской.), во всех спортивных залах, сооружениях наравне с гимнастической стенкой, на детских и спортивных площадках во дворе как уличный тренажёр.

В турнире могли бы принимать участие и ветераны спорта, ученики Д.П. Коркина – заслуженный мастер спорта Василий Гоголев, один из первых мастеров “Трудовых резервов”, мой ученик Сергей Ноговицын, и многие другие, которые любили этот тренажёр. Возможно, смогут участвовать и спортсмены, которые занимаются скалолазанием и др.

Допуск всем желающим по допуску врача.

Приезд участников из Бурятии, Монголии, Иркутской области и Забайкальского края гарантирую”.

Вот такую инициативу проявляет мой друг Афанасий Лугинов, который бережно хранит память о своем Учителе и проявляет несгибаемую волю, любовь к жизни и людям, желание помочь им. Будем ждать отклика на его предложение…