Неугасимое пламя творчества композитора Николая Берестова

Лето 2022 года богато на знаменательные события в музыкальной жизни республики. Первая декада июля была ознаменована 90-летием со дня рождения известного композитора, заслуженного деятеля искусств РС(Я) и РФ, лауреата Государственной премии им. П. А. Ойунского Николая Берестова. Его друзья, соратники, ученики собрались в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я на «Музыкальной гостиной» под названием «Неугасимое пламя творчества Николая Берестова» — ведущая, автор проекта — музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РС(Я) Татьяна Павлова-Борисова.

Правление Союза композиторов России поздравили всех присутствующих со знаменательным событием: «Невозможно переоценить вклад Николая Берестова в становление профессиональной Якутской музыки. Глубокое изучение фольклора народов Якутии, бесценные записи народных песен, возведение хомуса в ранг академических инструментов наряду с прочими инструментами симфонического оркестра, опора в своих сочинениях на интонационную основу якутского фольклора — всё это свидетельствует о подлинной народности и принадлежности Николая Берестова к ряду великих имён Якутской земли. Будучи основателем Союза композиторов Якутии, Берестов дал мощный импульс организации, высочайший профессиональный уровень, который Союз композиторов Якутии с честью несёт до сих пор. Сохранение памяти о людях, посвятивших свою жизнь служению Музыке — наша священная обязанность. Отрадно, что в Якутске музыка Николая Берестова живёт, входит в репертуар исполнителей, а ему посвящены многие исследования, проводятся такие мероприятия, как «Музыкальная гостиная». От души желаю всем слушателям, участникам концерта вдохновения, удачи и ярких впечатлений от соприкосновения с творчеством Николая Савельевича Берестова!»

Было сказано много добрых слов о Николае Берестове как о выдающемся композиторе Якутии, внесшим огромный вклад в развитие профессионального искусства, по чьей инициативе и активном участии был создан Союз композиторов Республики Саха (Якутия), педагоге, взрастившем целую плеяду музыкальных деятелей- среди них и автор данных строк, а также о его работе по исследованию и популяризации якутской фольклора, хомусной музыки.

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры истории и теории музыки Челябинского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Синецкая отметила, что «сейчас осталось немного людей, которые были знакомы с ним с молодых лет, наблюдали его становление как человека и композитора. Я отношусь к этой немногочисленной группе, училась с ним в Уральской государственной консерватории им. Мусоргского.Сейчас вспоминаю о нём с теплом и признательностью. Он был намного взрослее, опытнее, серьёзнее нас. Понимал, зачем пришёл учиться, шёл к своей профессии настойчиво, критично оценивая то, чего достигал. Тогда обратила внимание на сочетание в его характере деликатности и настойчивости, за которой угадывался характер. Внешняя мягкость, уравновешенность — никогда не видела его «вышедшим из себя», возмущённым; никогда не слышала от него повышенного тона — сочетались в нём с определённостью намерений, твёрдостью решений. Он был постоянно занят, но неспешен, не имел свободного времени, но всегда находил его, чтобы внимательно выслушать, попутно пошутить, поддержать. Тем не менее, бывал на студенческих вечерах в библиотеке общежития, где, наряду с танцами, обязательно читались стихи, зачастую собственные. Всё было как у всех студентов. Нас всех неимоверно сближала любовь к профессии, молодёжная секция, желание кипучей деятельности. А имена! Николай Берестов, Вадим Биберган, Наталья Вильнер, Евгений Гудков, Владислав Казенин, Маргарита Кесарева, Герман Селезнёв! Все они стали высоко профессиональными музыкантами, все вписали свои имена в музыкальную культуру страны. После окончания консерватории работа захватила каждого их нас; лишь изредка обменивались информацией, наблюдая за тем, как идёт самостоятельная реализация творческих возможностей, радовались успехам и достижениям, периодически виделись на съездах Союза композиторов в Москве. Николай всегда интересовался делами своих друзей-челябинцев, их творчеством, здоровьем, карьерой. Сходной оказались профессиональные судьбы Николая Берестова и Михаила Смирнова. Они почти одногодки, оба имели отношение к созданию Союзов композиторов (в Якутске и Челябинске), оба возглавляли организацию в течение 10 первых лет, заложив традиции их деятельности и перспективного развития».

Кандидат искусствоведения, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Нина Головнева подчеркнула, что ее «дружеские отношения сложились в годы учебы на теоретическом отделении Алма-Атинского музыкального училища во второй половине 1950-х гг. Николай Савельевич после окончания Уральской консерватории жил и работал в Якутске. Наши пути вновь пересеклись в начале 1980-х гг. Я занялась изучением якутской музыкальной культуры. Мне пришлось часто и подолгу бывать в Якутске. К дружеским отношениям добавились творческие. Я получила возможность изучать академическое направление якутской музыки в общении с композитором, который является непосредственным участником определенного этапа ее становления. Для меня раскрылся человек светлый, обращенный к людям с улыбкой и добрым словом, человек активной жизненной позиции, неиссякаемого жизнелюбия, способный ощутить красоту и радость жизни. И свои творческие силы, талант композитора он отдал прежде всего светлым сторонам жизни – воспеванию красоты природы, народного быта, обрядов, празднеств. Он стремился донести до современников народные представления о нравственных и эстетических ценностях, народную веру в вечность, неуничтожимость гармонии с природой».

Доктор филологических наук профессор кафедры якутского языка ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М. К. Аммосова, заслуженный работник культуры ЯАССР и РФ Иван Алексеев-Хомус Уйбаан рассказал о творческом содружестве с Николаем Берестовым, о том, как они сотрудничали в сфере хомусной музыки и лично исполнил посвящение на хомусе. Т.М.Синецкая поделилась своими впечатлениями об этом периоде: «Однажды по радио я услышала Концертную импровизацию для хомуса и симфонического оркестра Николая Берестова и была захвачена оригинальностью сочинения: своеобразием тематизма, мастерством совмещения фольклорного начала и классических приёмов развития, органикой музыкальной драматургии, основательностью оркестровки. Позже, при встрече на съезде, он рассказал более подробно о своём увлечении хомусом, о желании воплотить его особенности как концертного инструмента в разных музыкальных составах и жанрах».

Прозвучали такие произведения Н.С. Берестова как «Атыыр мунха» («Большая рыбалка») (спектакль в исполнении Национального театра танца РС(Я) им. С. А. Зверева-Кыыл Уола), вокальные и камерно-инструментальные сочинения.

Также слово имели директор Национального театра танца РС(Я) им. С. А. Зверева-Кыыл Уола, заслуженный работник культуры РФ и РС(Я) Александр Алексеев и преподаватель Якутского педагогического колледжа им. С. Ф. Мариам Шамаева, рассказавшая о коллекции якутских инструментов, которые свою жизнь собирал композитор.

В преддверии знаменательного юбилея маэстро все присутствующие отметили, что выдающийся музыкальный деятель, педагог, композитор, создавший сочинения, в которых воплощена история, природа, фольклор народов Республики Саха (Якутия) является большим патриотом своей второй Родины – Якутии. Это место, которому он был предан всю жизнь. Память о Николае Берестове живёт и воплощается в творческих делах его учеников, грядущих новых поколений.