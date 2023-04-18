Неудавшимся друзьям понадобилась тревожная кнопка

Патруль Росгвардии задержал подозреваемого в совершении кражи сотовых телефонов у постояльцев гостиницы

К администратору одной из гостиниц Якутска обратились двое постояльцев и сообщили, что у них похищены сотовые телефоны. В номере гостил их 32-летний приятель, встреча сопровождалась совместным распитием спиртных напитков. Объект находится под охраной Росгвардии и после нажатия администратором тревожной кнопки в считанные минуты к месту происшествия прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Уточнив приметы, росгвардейцы в ходе отработки местности заметили подозреваемого при входе в подъезд одного из многоквартирных домов. Злоумышленник был сразу задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства. Похищенные сотовые телефоны возвращены владельцам.